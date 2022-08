Vertrouwelijk rapport Onderwijsinspectie: financiële en bestuurlijke chaos op As-Siddieqscholen

Basisschool As-Siddieq, locatie Noord. Beeld ANP

Op de grootste islamitische onderwijsinstelling van Amsterdam woedt al twee jaar een bestuurscrisis. De inspectie heeft er geen enkel vertrouwen in dat het bestuur de problemen op korte termijn kan oplossen. De toezichthouder gaat in overleg met onderwijsminister Dennis Wiersma over eventuele sancties, zo staat in het rapport van afgelopen woensdag, dat in het bezit is van Het Parool en waarvan publicatie pas over vijf weken is beoogd.

Het bestuur verzaakt volgens de inspectie zijn voornaamste taak: aansturing van de drie As-Siddieqscholen – Al Maes in De Baarsjes, Al Jawhara in Zeeburg en Al Yaqoet in Noord. In totaal zitten er 1165 leerlingen op de basisscholen.

Directie vleugellam

In een eerder rapport, begin dit jaar gepubliceerd, was de inspectie al bezorgd over de onderwijskwaliteit en deed het aanbevelingen de rust te herstellen. Daar is de voorbije maanden niets mee gedaan. Ondertussen is de situatie verslechterd. Directeuren en stafleden voelen zich onveilig en vleugellam.

Een onaangekondigd bezoek aan Al Yaqoet bracht de kwetsbaarheid van de onderwijskwaliteit aan het licht. Er zijn tekortkomingen bij het veiligheidsbeleid en het stimuleren van actief burgerschap en sociale cohesie. Het werven van nieuwe docenten verloopt ‘moeizaam of te traag’ en het bestuur faalt in zijn rol als werkgever.

Verbouwing stopgezet

In augustus 2020 viel het bestuur in twee kampen uiteen door geruzie over (her)benoeming of ontslag van leden en over de aanstelling van een directeur-bestuurder. Voor de staf en schooldirecteuren werd onduidelijk wie het bestuur vertegenwoordigde. Het opstellen van een begroting en jaarverslag liep grote vertraging op. Op Al Yaqoet werd een door de ene helft van het bestuur in gang gezette verbouwing van een gymlokaal door de andere helft stopgezet. Het voorbije schooljaar werd tot drie keer toe een nieuwe directeur-bestuurder benoemd, die steeds door een van beide kampen niet werd geaccepteerd.

Eind mei deden de schooldirecties en staf een vergeefse oproep aan alle bestuurders te vertrekken. Een maand later beslechtte de rechtbank Amsterdam de machtsstrijd in het voordeel van voorzitter Samy Deghedy en een medestander. Die uitspraak verandert niets aan het negatieve oordeel van de inspectie, zo staat in het rapport. De toezichthouder heeft er geen vertrouwen in dat de huidige bestuurders het tij kunnen keren. Alle gebreken zijn mede onder hun verantwoordelijkheid ontstaan.

Rijksgeld naar springkussens

Het financiële wanbeheer is (letterlijk) een hoofdstuk apart. De inspectie noemt het opmerkelijk dat de scholen drie busjes in eigen beheer hebben voor leerlingenvervoer, een exclusieve gemeentetaak. Aan het wagenpark is tussen 2018 en 2022 87.942 euro besteed. Volgens de inspectie zijn dat onrechtmatige uitgaven van rijksgeld.

In dezelfde periode ging ruim 93.000 euro naar ‘niet-educatieve excursies en activiteiten’, zoals schoolreisjes naar Walibi en huur van springkussens, pony’s en een ijscokar voor het Suikerfeest. Ook dat geld is onrechtmatig besteed, aldus het rapport. Hetzelfde geldt voor 1580 euro aan VVV-bonnen voor leerlingen en ruim 42.000 euro aan vergoedingen voor vrijwilligers.

De inspectie is ook kritisch over koranlessen waarvoor twee weekendscholen iedere zaterdag lokalen huren. Sinds schooljaar 2018/19 gaat de huur niet meer naar de As-Siddieqscholen, maar naar een aparte vervoerstichting. Hierdoor zijn de scholen ruim 46.000 euro misgelopen.

In die constructie zijn de weekendscholen verlost van een jaarlijkse huurverhoging van 3 procent. Bij de weekendscholen en de vervoerstichting is sprake van ongerechtvaardigde verrijking, aldus de inspectie, die het ‘uiterst kwalijk’ vindt dat het bestuur de ‘onrechtmatige constructie creëert, dan wel toestaat’.

Gebrekkige kascontrole

In totaal is 298.417,47 euro onrechtmatig uitgegeven, schrijft de inspectie. Mede vanwege gebrekkige kascontrole zijn er ‘aanzienlijke risico’s’ dat ook in de toekomst rijksgeld onrechtmatig wordt besteed.

In een bij het rapport gevoegde reactie zegt het bestuur ‘weinig argumenten’ te hebben om de bevindingen te weerleggen. Desondanks zijn er voor het nieuwe schooljaar wachtlijsten bij twee van de drie As-Siddieqscholen. Alleen in Noord is nog plek voor nieuwe leerlingen.