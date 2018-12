Vertrekhal Schiphol weer vrijgegeven na dreiging bom

Een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee zegt dat een man in vertrekhal 3 zei dat hij een bom bij zich had. Daarop is uit voorzorg de hal ontruimd en de man is gearresteerd. Er is een hond bijgekomen om te ruiken of hij een explosief bij zich had, maar dat bleek niet het geval."



Een groot aantal brandweerwagens, ambulances en een traumateun werd opgeroepen. Na ongeveer een halfuur kon de man worden overmeesterd en werd de hal vrijgegeven.



Op een foto die een omstander aan AT5 stuurde is te zien dat de marechaussee bij iemand staat die op de grond ligt, mogelijk wordt hij aangehouden. Getuigen laten weten dat er passagiers wegrenden.



Een woordvoerder van Schiphol meldt dat de reizigers die gebruikt moesten maken van de incheckbalies in hal 3 zijn doorverwezen naar andere hallen. Ze raadt iedereen aan om vooraf de vertrekinformatie online en op de borden te raadplegen.