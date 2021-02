Vertrek leeuwen Artis volgens wethouder Ivens ‘onomkeerbaar’

Beeld Hollandse Hoogte

Het afscheid is definitief: de leeuwen die binnenkort verhuizen naar Frankrijk, keren nooit meer terug naar Artis. Hoe groot de verontwaardiging en de opbrengst van allerhande geldinzamelingen ook zijn. “Ze gaan weg,” zei wethouder Laurens Ivens woensdagochtend tegen de gemeenteraad. “Het besluit is onomkeerbaar.”

Bestaan Artis

Dit wil niet zeggen dat er nooit meer leeuwen zullen verblijven in Artis. Maar dan moet Artis wel blijven bestaan en geld overhouden voor een nieuw leeuwenverblijf. De Amsterdamse dierentuin komt door de coronacrisis veel geld tekort, zo’n 20 miljoen euro in vijf jaar. Niet alleen het leeuwenverblijf staat op het spel, de toekomst van de gehele dierentuin is ongewis.

“Ik wil best toekomstplannen maken voor Artis, maar dan moet er wel een toekomst zijn,” aldus Ivens. Artis heeft bij de gemeente geen verzoek neergelegd voor een nieuw leeuwenverblijf. De dierentuin is niet van de gemeente, maar krijgt subsidie.

Oppositiepartijen CDA, VVD, ChristenUnie en JA21 willen dat Artis coronasteun krijgt en dat Ivens een oplossing zoekt met de provincie en het rijk. Inmiddels schieten ook particulieren geldschieters de dierentuin te hulp.

Nieuwe hoofdbrekens

De VVD opperde dat de gemeente meer panden van de dierentuin opkoopt of een lening verstrekt. Ivens zegde toe dat hij gaat ‘puzzelen en denken’, waarbij hij aantekende dat de meeste panden al in het bezit zijn van de gemeente en dat leningen weer nieuwe hoofdbrekens veroorzaken.

Amsterdam heeft al 15 miljoen euro vrijgemaakt voor de renovatie van een aquarium. Ivens en burgemeester Femke Halsema hebben de financiële nood van Artis al onder de aandacht gebracht van de provincie en het rijk en dat gaan ze weer doen, met extra veel nadruk.

De politieke steun voor de leeuwen is niet unaniem. GroenLinks en Partij voor de Dieren vinden de verhuizing naar Frankrijk goed nieuws, gezien de beperkte bewegingsruimte die ze in Artis hebben. “Levende dieren zijn geen verzamelobject en horen niet thuis in hartje Amsterdam,” aldus Anke Bakker van de Partij voor de Dieren. Zij wil dat diervriendelijkheid onderdeel uitmaakt van de afspraken die de gemeente maakt met de dierentuin over financiële hulp. Ivens zei dat hij op 1 maart nieuwe subsidieafspraken gemaakt moet hebben met Artis en dat dierenwelzijn daarbij een rol spelen.