Vertrek Antoin Deul bij het Ninsee is niet vrijwillig

De directeur vermoedt dat ook zijn wens tot verdere professionalisering van de organisatie verkeerd viel bij het bestuur.



"Ik had na mijn aftreden als voorzitter met het bestuur afgesproken dat we op zoek zouden gaan naar bestuurders met statuur en met een netwerk waarmee we met het instituut de volgende stap kunnen zetten. Die versterking is er niet gekomen. Ik denk dat de zittende bestuurders zich bedreigd voelden door die ambitie. Maar het gaat mij om het belang van de gemeenschap."



Deul spreekt van een groeistuip voor het Ninsee, dat dankzij subsidies van het rijk en de gemeente na jaren van schraalte weer wat vlees op de botten heeft gekregen. "Ik heb samen met de medewerkers twee jaar ontzettend hard gewerkt en er is veel bereikt. We zijn weer zichtbaar in de media en daarbuiten, de Black Achievement Month is er gekomen en we hebben opdracht gegeven voor twee historische onderzoeken."



Nieuwjaarsreceptie

Deul zegt zijn werk bij het Ninsee graag te willen voortzetten. Hij rekent op de steun van partijen met wie hij het afgelopen jaar aan projecten heeft gewerkt. "Zij snappen er ook niets van."



De directeur stelt dat Nederland een sterk Ninsee verdient. "Wat er nu gebeurt, is schadelijk voor de reputatie van het instituut, maar ook voor het aanzien van de zwarte gemeenschap. Er is weer gedoe."



Op 4 februari staat de nieuwjaars­receptie van het Ninsee in de agenda. Zal Deul daar aanwezig zijn? "Ik hoop daar te staan als directeur. Of dat lukt, hangt van de komende weken af."