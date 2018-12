Vertraging en vluchten geschrapt op Schiphol door wind

Hoeveel vluchten vrijdag zijn vertraagd is moeilijk te zeggen of te voorspellen, zegt een woordvoerder van Schiphol. "Het valt 's middags nog mee, maar de verwachting is dat het aantal vanavond toeneemt." Er zijn nog geen vluchten geschrapt.



Zaterdag moeten reizigers ook rekening houden met vertraging. Uit voorzorg zijn 130 vluchten van en naar de luchthaven die dag geannuleerd. In totaal vertrekken en landen zo'n 1300 vliegtuigen op Schiphol.



Windstoten

Vrijdagavond is aan zee kans op windstoten tot 75 km/uur, 's nachts worden zware windstoten van 80-90 km/uur verwacht, aldus Weeronline. Ook zaterdag is de westenwind vrij krachtig tot krachtig in het binnenland en zelfs hard tot stormachtig in de kustgebieden.



Lees ook: Hoe land je als piloot in deze heftige storm?