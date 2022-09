Vertraging bij uitbetaling energietoeslag aan Amsterdammers

Beeld Getty Images

Dat schrijft wethouder Marjolein Moorman (Armoede) in antwoord op schriftelijke vragen van D66. De gemeente overschrijdt hiermee de wettelijke termijn van acht weken, die staat voor dit soort aanvragen.

De groep die nog wacht op antwoord, bestaat uit mensen die nog niet in beeld zijn bij de gemeente, maar wel recht menen te hebben op de toeslag omdat ze een laag inkomen hebben en weinig vermogen. Zij konden zich vanaf mei aanmelden om ook de 800 euro energietoeslag te ontvangen.

Personeelstekort

Moorman baalt van de vertraging, zeker omdat het gaat om geld ‘dat mensen hard nodig hebben’. Als reden voor de vertraging wijst ze op een tekort aan medewerkers en de korte periode waarin de duizenden aanvragen zijn binnengekomen. Ze zegt dat collega’s van andere afdelingen nu bijspringen om de achterstanden in te halen.

De energietoeslag is door het Rijk in het leven geroepen als tegemoetkoming voor de hogere energiekosten in 2022. Het is aan de gemeentes om deze vervolgens uit te betalen. In Amsterdam komen naar schatting in totaal 85.000 huishoudens in aanmerking voor de toeslag. Tot nu toe werd aan huishoudens 800 euro uitgekeerd, dit najaar komt daar nog eens 500 euro bij. De gemeente verwacht vanaf oktober wel weer binnen acht weken antwoord te kunnen geven.