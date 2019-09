Verstoten zwaan Otje genomineerd als Dier van het Jaar

Otje werd door twee Amsterdammers gered van een verdrinkingsdood. Beeld Hans van der Beek

Als kuiken werd Otje door twee oplettende woonbootbewoners uit het IJ gelepeld nadat zijn vader hem probeerde te verdrinken. Mariska Assink en Arthur Heuwekemeijer, de pleegouders van het zwaantje, leerden hem zwemmen in een afwasteil en namen hem mee op kanotocht over het IJ.

Zwaan Otje als baby. Beeld Kidsweek

Otje kon vervolgens niet terug naar zijn vertrouwde stek: zwanen zijn erg territoriaal en zijn vader patrouilleerde nog steeds rond het nest. Voor Otje werd een veilige plek gevonden bij Vogel- en egelzorgcentrum de Houtsnip in Hoek van Holland, waar hij leert om te gaan met soortgenoten. Hij zou er zelfs verliefd zijn geworden op een zwanendame.

Andere nominaties voor Dier van het Jaar

Naast Otje zijn ook de wolvenfamilie op de Veluwe, een avontuurlijke kat die terechtkwam op een vissersboot en een egel met maar vijf stekels genomineerd. De uitreiking van de prijs is op 2 oktober in het Omniversum in Den Haag.