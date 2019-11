Versterkte oproep Blauwe Moskee mislukt door doorgeknipte kabel

De Blauwe Moskee in Nieuw-West. Beeld ANP

Voor de moskee stonden vrijdagmiddag enkele tientallen gelovigen te wachten op de gebedsoproep. Ook de landelijke media waren ervoor naar Nieuw-West getrokken. Verschillende aanwezigen gaven vooraf aan het prachtig te vinden dat de oproep versterkt te horen zal zijn, en zeiden te hopen dat meer Amsterdamse moskeeën het voorbeeld zullen volgen.

Kort na 13.00 uur was het moment daar, maar de speaker liet het afweten. De oproep was enkel te horen voor mensen die in de buurt van een open deur van de moskee stonden. Teleurstelling overheerste bij de verzamelde moskeegangers.

‘Heel erg pijnlijk’, zo omschrijft de woordvoerder van de moskee de situatie. In de loop van vrijdagmiddag meldde de woordvoerder de oorzaak van de mislukte oproep: een kabel van de geluidsinstallatie bleek te zijn doorgeknipt. Volgende week vrijdag volgt een nieuwe poging.

Onrust en kritiek

De Blauwe Moskee wil iedere vrijdagmiddag, voorafgaand aan het belangrijkste gebed van de week, de gebedsoproep versterkt laten klinken. De Blauwe Moskee is daarmee de eerste moskee in Amsterdam die dit gaat doen.

Het voornemen leidde tot onrust. Vorige maand zei hoofdimam Yassin Elforkani van de moskee dat het initiatief bedoeld is om de islam te ‘normaliseren’. “Wij willen hiermee niet provoceren, maar proberen de ­islamitische tradities juist te normaliseren.”

De gemeenteraad en burgemeester Femke Halsema staan kritisch tegenover de versterkte gebedsoproep, al erkennen zij dat het plan onder de godsdienstvrijheid valt.