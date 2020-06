Versterkte gebedsoproepen bij 15 tot 20 moskeeën in Amsterdam

De Blauwe Moskee in Amsterdam. Beeld ANP

Eén moskee, de Taibah-moskee in Zuidoost, doet de omroepen vijf keer per dag. Dat schrijft burgemeester Femke Halsema woensdag in een brief aan de gemeenteraad, nadat raadslid Marianne Poot (VVD) hier schriftelijk om vroeg. De afgelopen maanden laten steeds meer gebedshuizen de oproepen horen. Amsterdam telt in totaal ongeveer zestig moskeeën.

De toename begon bij de Blauwe Moskee in Nieuw-West, die sinds eind 2019 de gebedsoproep versterkt laat klinken. De afgelopen maanden deden steeds meer gebedshuizen hier aan mee. Dit hangt samen met de ramadan afgelopen april en mei, denkt de gemeente, maar ook met de coronacrisis. ‘Sommige moskeeën hebben aangegeven de Amsterdammers zo een hart onder de riem te steken in deze moeilijke tijden’, schrijft de burgemeester.

Geluidsoverlast

De politie kreeg sinds het begin van de coronacrisis vijftig klachten binnen over de oproepen, de helft daarvan over de Taibah-moskee in Zuidoost. Sommige van de klachten gingen niet over geluidsoverlast maar over een ‘ongewilde confrontatie met een religieuze uiting’.

Het gemeentebestuur stelt dat het niet aan hen is om een oordeel te hebben over de religieuze uitingen. Ook wijzen zij erop de oproepen niet te kunnen handhaven vanwege de vrijheid van godsdienst. Wel kan de gemeente ingrijpen bij geluidsoverlast. Dat wordt tot nu toe gedaan middels ‘overleg en informele afspraken’.

De burgemeester wil pas overgaan op bindende regelgeving als daar een breder draagvlak voor is in de gemeenteraad.

