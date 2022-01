Verstekeling komt mee in neuswiel vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika

De Marechaussee heeft op Schiphol een verstekeling gevonden in de neuswielkast van een vrachtvliegtuig uit Zuid-Afrika. De man maakt het naar omstandigheden goed, zo stelt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee. De man werd rond 11.00 uur ontdekt op de luchthaven in Amsterdam. Waar hij aan boord is gekomen is niet duidelijk, maar hij heeft meerdere uren (mogelijk acht uur of langer) op de plek gezeten.