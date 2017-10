Verstappen: Amsterdam? Waar hebben we het over?

"Van mij hoeven er geen stratencircuits meer bij, ook niet in Nederland," zei Verstappen donderdag in het Amerikaanse Austin. "Trouwens, er wordt wel veel over gepraat, maar er liggen helemaal geen concrete plannen. Dus waar hebben we het over? Als er geld is en het is rond qua veiligheid en draagvlak, zien we wel verder.''



Als er al een race zou komen in Nederland, moet er ergens anders een Grand Prix worden geskipt, vindt Verstappen. "Er moeten niet meer races bij komen."



De Formule 1 kijkt naar nieuwe landen die aan de kalender kunnen worden toegevoegd. Nederland zou hoog op het verlanglijstje staan gezien de grote populariteit van Max Verstappen.



Zandvoort en Assen hebben eerder al aangegeven weer gastheer te willen zijn van een GP in Nederland. Ook Amsterdam en Rotterdam waren in beeld. De laatste GP in Nederland werd in 1985 verreden op Zandvoort.