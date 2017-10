Verstandelijk en fysiek beperkte kinderen naar gewone school

Kinderen die lichamelijk of verstandelijk beperkt zijn, gaan meestal naar het speciaal onderwijs. Of ze zitten bij gebrek aan een passende school zelfs thuis. Steeds meer steden beginnen Samen naar School-klassen - er bestaan er ruim twintig, maar Amsterdam had er nog geen.



Het idee van Samen naar School is dat kinderen met een lichamelijke of verstandelijke handicap in een aparte klas zitten, maar wel op een gewone school. Het initiatief voor een Amsterdamse versie van zo'n klas komt van D66-raadslid Dehlia Timman.



Klas op wielen

Timman ging kijken in Alkmaar, waar sinds een paar jaar de 'Klas op wielen' in een gewone school is geïntegreerd. Ze was onmiddellijk enthousiast.



Deze week kwam ook de Kanzklas in Heerhugowaard, een vergelijkbaar initiatief, in het nieuws. Na twee jaar vallen deze kinderen officieel onder de leerplicht. Dat betekent dat de klas niet meer met zorggeld wordt betaald, maar via de reguliere kanalen financiering krijgt.