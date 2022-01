Versoepelen met deze coronacijfers? Amsterdamse ziekenhuizen denken drukte aan te kunnen

Verplegend personeel bij Amsterdam UMC. Beeld Harold Versteeg/ANP

Het is relatief rustig in de twaalf ziekenhuizen in de regio Noord-Holland en Flevoland. Er liggen nu zo’n 45 coronapatiënten op de intensive cares en 159 in een gewoon ziekenhuisbed.

Ter vergelijking: in de piek van de eerste coronagolf – maart en april 2020 – ging het om 220 ic-patiënten en 450 klinische patiënten, zegt Mark Kramer van Amsterdam UMC. Als voorzitter van het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (Roaz) Noord-Holland en Flevoland gaat Kramer over de spreiding van coronapatiënten in de regio Amsterdam.

De versoepeling van de maatregelen zal leiden tot meer ziekenhuispatiënten, verwacht ook hij. Maar hoeveel meer, dat kan Kramer net als het RIVM niet voorspellen. De bandbreedte van patiëntengroei voor de ‘gewone’ ziekenhuisbedden is 125 tot 1000 per dag. Op de ic is die bandbreedte 10-120, zo staat in het meest recente OMT-advies.

“Vanwege het veranderde ziektebeeld door omikron verwachten we relatief meer patiënten in de kliniek dan op de ic’s,” zegt de hoogleraar interne geneeskunde. “Dat beeld zien we terug in bijvoorbeeld Denemarken, dat al meer ervaring heeft met omikron.”

Capaciteit

Kramer kijkt met vertrouwen naar de komende weken. “We hebben de afgelopen twee jaar veel ervaring opgedaan met uitbreiding van de capaciteit. De samenwerking met de huisartsen, verpleeghuizen en de thuiszorg is goed. Als het in de ziekenhuizen te druk is, kunnen zij ons ontlasten, al zijn ook daar grenzen aan. In het algemeen kun je echter stellen dat de grens van de ic-capaciteit strakker is dan die van de kliniek, want voor minder zieke mensen is er meer mogelijkheid tot thuisbehandeling.”

Bron van zorg is wel de uitval van personeel vanwege isolatie- of quarantaineregels. Ongeveer 20 procent van de ziekenhuismedewerkers test nu positief. “En het aantal medewerkers dat zich moet laten testen, neemt toe,” aldus Kramer.

Desondanks is de reguliere zorg de voorbije weken steeds verder op gang gekomen. Van de operaties die normaliter binnen zes weken moeten worden uitgevoerd, lukt dat nu in meer dan 80 procent van de gevallen, aldus Kramer. Vorig jaar moest bijna de helft van de geplande operaties worden uitgesteld vanwege de pandemie. Ook in de rest van Nederland is de reguliere zorg weer op gang gekomen, zo maakte de Nederlandse Zorgautoriteit dinsdag bekend. Maar de verwachte patiëntengroei als gevolg van de versoepelingen noopt mogelijk weer tot afschaling van de reguliere zorg.

Immuunproblemen

Wat de verdeling tussen omikron- en deltapatiënten in de ziekenhuizen in Noord-Holland en Flevoland is, weet Kramer niet. Wel valt hem op dat de meeste ic-patiënten die nu in het Amsterdam UMC liggen voor hun besmetting al kampten met immuunproblemen. “Ze zijn gevaccineerd en geboosterd, maar moeten vanwege bijvoorbeeld een niertransplantatie of een auto-immuunaandoening medicatie gebruiken die het immuunsysteem onderdrukt. Dat is een pijnlijke constatering, want het gaat om mensen die al veel pech hadden met hun gezondheid.”