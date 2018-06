Versnippering in raad zorgt voor grotere verdeeldheid

Femke Halsema is 'blij, trots en nederig' met haar voordracht als burgemeester, schreef ze donderdagochtend op haar website. Woensdag, aan het begin van de avond, maakte plaatsvervangend raadsvoorzitter Rik Torn bekend dat Femke Halsema door de gemeenteraad is aanbevolen om tot burgemeester van Amsterdam te worden benoemd.



Gesloten deuren

Die keuze voor Halsema ging niet zonder slag of stoot, getuige het debat van ruim 4,5 uur dat aan de voordracht vooraf ging. Achter gesloten deuren. Het debat over Eberhard van der Laan, acht jaar geleden, nam veel minder tijd in beslag.



Het past bij de nieuwe gemeenteraad, die na de verkiezingen is versnipperd en inmiddels bestaat uit twaalf fracties. Dat zorgt al snel voor verdeeldheid.



Woensdag lagen twee namen op tafel, die van oud-wethouder Carolien Gehrels en van Femke Halsema, die vooral ervaring heeft in de Haagse politiek als voormalig partijleider en fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer.



Duidelijk is dat de meningen over de kandidaten verdeeld waren. De voordracht van de vertrouwenscommissie, waarin elke fractie één vertegenwoordiger heeft, zou aangestuurd hebben op Gehrels.



Verdeeldheid

Een meerderheid in de vertrouwenscommissie hoeft niet te leiden tot een meerderheid in de gemeenteraad. Zo ging het in 2010, bij de verkiezing van Eberhard van der Laan: de vertrouwenscommissie had een voorkeur voor tegenkandidaat Annemarie Jorritsma (VVD), maar uiteindelijk koos de voltallige raad voor Van der Laan.



Woensdag zou sprake zijn geweest van een soortgelijke verdeeldheid, wat zou verklaren waarom de vergadering zo lang duurde.



Half juli beëdigd

Naar verwachting zal het kabinet volgende week vrijdag een besluit nemen over de voordracht van Halsema, waarna de koning haar benoemt. De tussenliggende tijd wordt gebruikt voor de 'naslag' van veiligheidsdienst AIVD en de Belastingdienst, een gebruikelijk en diepgaand onderzoek naar de achtergrond van een kandidaat.



Als daar verder geen bezwaren uit naar voren komen, staat Halsema niets in de weg om in de raadsvergadering van 18 en 19 juli beëdigd en geïnstalleerd te worden als burgemeester.



Lees ook: Femke Halsema heeft nu al een valse start als burgemeester en Profiel: Je zou Halsema een geboren politica kunnen noemen