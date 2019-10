Verslavingsgoeroe Keith Bakker zit weer diep in de nesten

In betere tijden poseerde Keith Bakker als expert afkicken met praktijkervaring. Beeld Carmen Kemmink/Lumen

Dinsdagochtend meldde Keith Bakker, die tegenwoordig op Bali woont, zich na enige druk van de kant van de Nederlandse autoriteiten bij de zedenpolitie op de Amsterdamse Elandsgracht. Hij mocht meteen blijven. Waarvan hij wordt verdacht is nog niet helemaal duidelijk, maar de voormalige verslavingsgoeroe denkt zelf dat hij pootje is gelicht door zijn ex-vriendin, de voormalige oppas van zijn kinderen. Hij kreeg met haar een relatie nadat hij zijn straf had uitgezeten op het moment dat zij – beweert hij – net de meerderjarige leeftijd van 18 jaar had bereikt.

In een epistel van 142 kantjes op zijn website, getiteld The Inconvenient Truth, heeft de 58-jarige Bakker al voor het bezoek aan het politiebureau publiekelijk zijn kant van het verhaal uit de doeken gedaan. Een dagboek, waarin hij onder meer uit de doeken doet hoe hij na een wilde nacht zijn veertig jaar jongere vriendin vroeg of ze zich er ongemakkelijk bij voelde.

Brief op verzoek

Volgens Bakker heeft de vrouw vorig jaar augustus nog een brief naar een advocaat gestuurd waarin ze verklaart dat hij nooit haar hulpverlener is geweest en dat ze pas een relatie kregen nadat ze 18 jaar was geworden. Ze stuurde volgens Bakker de brief op zijn verzoek nadat ze met haar ouders problemen had gekregen over de relatie. Het stel woonde een jaar samen in Amsterdam, in het geheim, waarna een ‘messy break-up’ zou zijn gevolgd.

Op de site publiceert Bakker ook intieme chatsessies, waaruit zou moeten blijken dat de liefde geheel wederzijds was. “Ik heb niets verkeerds gedaan, maar heb de schijn tegen,” zegt hij tegen het Algemeen Dagblad. “De vorige keer heb ik te lang mijn mond gehouden. Dat is vreselijk slecht uitgepakt.”

Overdosis

Een vreemd verhaal, zoals de verhalen rondom Keith Bakker wel vaker een beetje vreemd zijn. Geboren in New York uit een Amerikaanse moeder en een alcoholistische, Nederlandse vader, raakt hij in zijn jonge jaren zwaar verslaafd aan heroïne, cocaïne en drank. Hij slaapt onder Amsterdamse bruggen, krijgt aids van besmette naalden en neemt meerdere malen een overdosis. Only God can judge me, staat op zijn arm.

Op het Centraal Station vertoont Bakker in de jaren tachtig van de vorige eeuw dagelijks zijn kunstje van gestrande reiziger in nood om toeristen geld uit de zakken te kloppen. Na het overlijden van zijn vader kickt hij af en vindt hij God. Het leven lijkt hem daarna toe te lachen. In Amsterdam richt hij in 2004 zijn eigen afkickkliniek op, Smith & Jones, drie jaar later gevolgd door een tweede kliniek in Wassenaar.

Op het hoogtepunt van zijn roem is hij een graag geziene gast als verslavings- of opvoedingsdeskundige op televisie. In het RTL-programma Van etter tot engel probeert hij ontspoorde jongeren tijdens survivaltochten in Kenia weer op het rechte pad te krijgen. Voor de NCRV treedt hij op in de realityreeks Family Matters. Hij heeft een zweem van onaantastbaarheid rond zich hangen: een afkickgoeroe met de nodige praktijkervaring, die slaagt waar anderen jammerlijk falen.

Maar dan gaat het mis. ‘Keith heeft een mateloos karakter, is rusteloos en geneigd tot zelf­destructie,’ schrijft biograaf Leon Verdonschot met vooruitziende blik. Vijf jaar gevangenisstraf krijgt Bakker in 2012 voor seksueel misbruik en verkrachting van minderjarige patiënten. De ideale hulpverlener blijkt opeens minder ideaal dan gedacht. “I have spijt,” verklaart hij een paar maanden na zijn veroordeling op televisie, nadat hij eerst maandenlang heeft volgehouden dat hij volkomen onschuldig is. En: “Als er een hel bestaat, zit ik erin.”