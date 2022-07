Verslaggever Patrick Meershoek over Keti Koti: ‘Amsterdam heeft veel raakvlakken met slavernij’

Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Waarom moet de Amsterdammer Keti Koti vieren?

“Het moet natuurlijk niet, het is geheel vrijblijvend, maar het is wel belangrijk. Als je van Amsterdam houdt, dan hoor je ook wel iets te weten van het koloniale verleden. Amsterdam heeft veel raakvlakken met de slavernij en was ooit voor een derde eigenaar van Suriname. De stad had aandelen in het land dat als een bedrijf werd gerund. En dat zie je nog altijd terug aan de bevolkingssamenstelling van de stad, door de Surinamers en Antillianen die hier wonen. Zij zeggen terecht: wij zijn hier omdat jullie daar waren. ”

Zie je de aandacht toenemen voor Keti Koti?

“Ja, in het begin was het vooral een Surinaams-Antilliaanse aangelegenheid en met de komst van de nationale herdenking was dat aanvankelijk nog steeds zo. Er kwam altijd wel een afgevaardigde van het kabinet, maar dat maakte geregeld de indruk van corvee. Nu zie je dat de belangstelling voor het slavernijverleden in allerlei sectoren toeneemt en wordt ook de herdenking steeds belangrijker.”

Is er veel veranderd de afgelopen jaren?

“De aandacht voor Keti Koti is flink toegenomen. De herdenking wordt sinds enkele jaren rechtstreeks uitgezonden op televisie. Het is niet zo dat het hele land aan de buis gekluisterd zit, maar je ziet wel dat de belangstelling daardoor toeneemt. De meeste mensen weten van het bestaan van Keti Koti en dat was vroeger wel anders. Die aandacht is goed. En in het kielzog van de toegenomen belangstelling voor de herdenking zijn musea en theaters aandacht gaan besteden aan het koloniaal verleden. Het heeft zich als een olieplek verspreid.”

Wat gaat er vrijdag gebeuren?

“Het wordt interessant, want een van de sprekers is directeur Klaas Knot van De Nederlandsche Bank. DNB heeft eerder dit jaar als eerste bank in Nederland excuses gemaakt voor het aandeel in slavenhandel en slavernij. En nu komt de hoogste baas spreken op de herdenking. De krijtstreep van de financiële sector mengt zich voor het eerst met de kotomisi, de Surinaamse klederdracht. Ik ben heel benieuwd hoe dat in de praktijk gaat.”

De landelijke excuses laten nog op zich wachten?

“Er is al gemeld dat het dit jaar nog niet gaat gebeuren, maar de verwachting is dat het volgend jaar wel zo ver zal zijn. Dan is het namelijk precies 150 jaar geleden dat de tot slaaf gemaakten vrij waren. Na de afschaffing van de slavernij in 1863 werden de vrijgemaakte mensen namelijk nog tien jaar verplicht om op de plantages te blijven werken, om de schade voor de eigenaren te beperken. De excuses van de regering komen volgend jaar, dat durf ik wel te zeggen.”

Wordt er na de herdenking ook gefeest?

“Het Oosterpark zal na de officiële herdenking echt Surinaams aanvoelen, zeker met deze temperatuur. Meteen na afloop van de plechtigheid barst in het park het festival los, met lekker eten, goede muziek en al het mooie dat Suriname te bieden heeft. Dat is een aanrader.”