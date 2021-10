Verslaggever en schrijver Ruud ten Wolde (1992-2021): ziek gelukkig, een en al levenslust

'Ruud hoefde niet te leren van zijn ziekte,' zegt zus Fleur ten Wolde. 'Hij wist allang dat je elke dag van het leven moet genieten.' Beeld Michael Graste

Toen hij een paar jaar geleden zijn kleding in de textielcontainer van Humanitas gooide, deed hij dat in setjes. Ruud ten Wolde kon niet verdragen dat zijn kleding verkeerd gecombineerd werd. “Dat is gewoon Ruud,” zegt zijn zus Sanne ten Wolde. “Hij was zó ontzettend grappig.”

Zaterdagavond overleed de verslaggever van RTL Boulevard na een lang ziekbed, 29 jaar oud pas. Ten Wolde twitterde openhartig over zijn ziekte; tweets die een ontzagwekkende levenslust uitstraalden.

“Mama noemde hem pas nog de katalysator van ons gezin,” zegt zijn andere zus Fleur ten Wolde. “Niet zeuren, zei hij altijd. Hij was de schop onder onze kont.”

Sanne: “Het voelt heel verdrietig dat juist hij, die zo van het leven genoot, niet gewoon mocht leven.”

Fleur: “Hij hoefde niet te leren van zijn ziekte, hij wist allang dat je elke dag van het leven moet genieten.”

Hoop en tegenslag

Ruud ten Wolde werd in 1992 geboren in Emmen. Hij studeerde Media en Entertainment Management in Leeuwarden en verhuisde daarna naar Amsterdam, waar hij uit de kast kwam en zijn grote droom waarmaakte: werken bij de televisie.

Op zijn 23ste werd voor het eerst kanker bij hem vastgesteld. Er volgden zes jaren van hoop en tegenslag, vooral toch tegenslag. Drie keer leek hij genezen, maar altijd kwamen de tumoren weer terug. De laatste jaren werd hij liefdevol verzorgd door zijn vriend Jeannot. “Het is bizar hoeveel tegenslag hij heeft gehad,” zegt Fleur. “Alles wat kut kon gaan, ging kut.”

Digitale steunactie

Op Twitter werd massaal meegeleefd. Zijn tweets werden zo’n zes miljoen keer per maand bekeken en hij werd genomineerd door The Best Social Awards voor Beste Nieuwkomer en Beste Twitteraar. Een digitale steunactie, toen de ziekte vorige week opnieuw toesloeg, #ZiekVeelLiefdeVoorRuud, werd meteen trending. Het ontroerde Ten Wolde diep.

“Dat het zo mooi en groot werd, komt alleen door hem,” zegt columnist Caroline van Mourik, initiator van de actie. “Iedereen hield van Ruud, ook als ze hem niet kenden. Er was ook niets om niet van te houden. Het is fijn dat we hem toch nog even konden optillen.”

Waarderen kun je leren

Uitgerekend volgende week verschijnt het boek dat Ten Wolde schreef, met de veelzeggende titel Ziek gelukkig/Waarderen kun je leren. “Dat boek was zijn kindje,” zegt schrijver Ronald Giphart, die het boek op de achterflap aanprijst. “Het is zo tragisch dat hij de publicatie niet meer kan meemaken.”

Ten Wolde wordt komend weekend op Zorgvlied begraven. Dat gaat zoals hij dat graag wilde: bombastisch en met bubbels.

Sanne: “Dat hij dood is, daar zou hij zelf over zeggen: ja hoor, dat slaat toch nergens op!?”

En Fleur: “Als iemand niet goed is in dood zijn, is Ruud het wel.”