Verslagenheid onder personeel Slotervaart groot

Het is dinsdagmiddag kwart over vier, het uur U, is aangebroken. De hal van het MC Slotervaart is volgestroomd met verpleegkundigen, artsen, dokters-assistenten, OK-verpleegkundigen, portiers en andere personeelsleden.



De stemming is vrij optimistisch. Maar de eerste woorden van curator Marc van Zanten komen keihard binnen: het ziekenhuis gaat dicht. Het valt meteen stil. "De overdracht van het MC Slotervaart is buitengewoon complex. Het is geen winkel. Alle partijen vinden er iets van. Dit nieuws hadden we niet willen brengen.