Verslagenheid en ongeloof nu Amsterdams nachtleven weer op slot moet

Nachtclub Bitterzoet was even terug, maar moet nu de deuren weer sluiten. Beeld Joris van Gennip

“Het voelt voorbarig dat er nu al aan de noodrem wordt getrokken,” zegt een verbijsterde Rosanne Janmaat, operationeel directeur bij ID&T. Uit de Fieldlabexperimenten waar het bedrijf aan meewerkte, blijkt volgens haar dat het veiliger is om op een festival rond te lopen, dan binnen te zitten. “We zijn nog niet van start gegaan, of we kunnen alweer stoppen. Het is moeilijk om dat te verwerken.”

De directeur vindt het onbegrijpelijk dat festivals nu met nachtclubs en feestcafés over één kam worden geschoren door de overheid. “Onze evenementen vinden buiten plaats waar de kans op besmettingen minimaal zijn,” zegt Janmaat. Ze vindt dat het kabinet daarom verschil zou moeten maken tussen feesten in de buitenlucht en binnen.

ID&T organiseerde voor de pandemie zeventig evenementen per jaar waar gemiddeld 1,5 miljoen bezoekers op afkomen. Eind september moest het bedrijf achter succesvolle feesten als Mysteryland, Amsterdam Open Air, Milkshake en Vunzige Deuntjes veertig procent van het personeel ontslaan om te overleven. Dat er voorlopig nog geen festivals georganiseerd mogen worden noemt Janmaat niet alleen ‘desastreus’ voor ID&T, maar voor de hele branche.

Nekschot

Volgens Pieter de Kroon van het Overleg Amsterdamse Clubs (AOC) en eigenaar van de Chicago Social Club op het Leidseplein heerst er bij veel eigenaren en personeel van nachtclubs in de stad verslagenheid en ongeloof. Ook denkt hij dat het lastig wordt om over een maand open te gaan. “Je moet weer je personeel bij je zien te houden en het was al lastig om voldoende mensen te vinden.”

Volgens De Kroon hebben nachtclubs in de stad gedaan wat er van ze gevraagd werd. “De overheid wist dat het geen waterdicht systeem was. Om dan meteen tot deze actie over te gaan, is bijna een nekschot. We hadden gehoopt dat er een iets langere adem en wat meer vertrouwen was.”

Voor ID&T geldt dat tachtig procent van de kosten van een evenement wordt vergoed uit een garantiefonds dat beschikbaar is gesteld door de overheid. “Dat helpt de branche, maar jonge mensen hebben daar niets aan,” zegt Janmaat. “Die zitten nu al bijna anderhalf jaar thuis. Eerst hoorden zij steeds dat ze het moesten doen om de ouderen te beschermen, toen om het aantal ziekenhuisopnames omlaag te krijgen en nu is het voor de reisadviezen. Dat verandert steeds.”

Huisfeestjes

De Kroon denkt daarom dat het aantal illegale (huis)feestjes met daar bijkomende overlast flink zal toenemen de komende tijd. “De jongeren die bij ons kwamen, gaan straks weer naar illegale feesten waar ze besmet kunnen worden. Daarom is dit geen verstandige keuze.”

Ook gaat een streep door de straatfeesten tijdens de Pride. “Natuurlijk heel teleurstellend,” zegt Eward Koning, organisator van de Reguliersdwarsstraat. “Zeker vanwege het vele werk dat al is verricht, en afspraken met leveranciers, artiesten en podiumbouwers. Het is een flinke domper, ik kan het niet anders zeggen.”

Komend weekend gaat Koning rustig nadenken over een alternatief. “Half september zijn we 8 miljoen vaccinaties verder. Dan ziet de wereld er een stuk anders uit. Ik denk aan een feest, niet onder de vlag van de Pride, want dat zou een beetje raar zijn, maar het lijkt me tof een feest te verpakken als een echt bevrijdingsfeest. De Liberation Party of zoiets. Bij de set-up en de vergunningsaanvragen kunnen we die van de Pride gebruiken.”