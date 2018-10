Verschillende verhalen over liquidatie van Houtman

'Mooi verhaal'

Waar Holleeder nu zegt dat 'Astrid er een mooi verhaal van maakt', van die gesprekken, achteraf, stelt officier van justitie Sabine Tammes vast dat het Willem Holleeder is die steeds het initiatief heeft in het opgenomen gesprek.



Holleeder: "Ik zeg u nu dat Astrid er een mooi verhaal van maakt. Achteraf."



Geërgerd: "Ik spreek toch gewoon Nederlands? Ik kan wel mavo hebben gedaan, maar ik spreek nog wel gewoon Nederlands!"



Niet meer weten

In reactie op afgespeelde stukjes geluidsopname reageert Holleeder geregeld met de vaststelling dat hij nu niet meer weet wat hij heeft gezegd en dat hij het zelf ook niet kan verstaan.



Waarom hij fluistert? Holleeder: "Dat wéét ik toch niet?! Ik weet nu toch niet meer waarom ik jaren geleden fluisterde? Kijk, ik heb dat nou al zo vaak gezegd: ik ken de situatie nu niet meer waarin ik toen ben gaan fluisteren. Kwam er iemand aan? Zaten we ergens?"



Officier van justitie Lars Stempher: "Maar als u hier nu zit te praten en iemand komt dichterbij, waarom zou u dan ineens moeten fluisteren?"



Holleeder: "Dat ligt er aan waar het over gaat en wat de omstandigheden zijn. Verder ken ik daar geen zinnig woord over zeggen. Ik moet het hier ook doen met wat ik hoor en lees. Ik begin er nu ook echt moe van te worden."



In een gesprek zegt Willem Holleeder: 'die komt er niet meer uit'. Dat gaat over Dino Soerel, nadat Fred Ros als tweede kroongetuige is gepresenteerd. Holleeder: "Dat dacht toen iedereen. Dat stond ook overal in de media."



In een gespresflard merkt Astrid op dat ze (de advocaten van Soerel) in de zaak van Badr Hari 'ook ineens met een verklaring kwamen die nergens op sloeg'. "En weer een nieuwe verklaring, daarna. Het werd van kwaad tot erger."



Op veel vragen die betrekking hebben op besprekingen of spanningen tussen de advocaten van hemzelf en Dino Soerel, blijft Holleeder zich op zijn zwijgrecht beroepen.