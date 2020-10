Verschillende feestdemonstraties door politie gestaakt

Beeld ANP

Op de Kop van het Java-eiland verschenen na 17.00 uur (de volgens de politie de afgesproken demonstratietijd) dertig mensen. Omdat ze te laat kwamen, heeft de politie de demonstratie afgelast en de mensen gevraagd te vertrekken.

Kleine demonstraties

Zaterdagmiddag waren er bovendien meerdere kleine demonstraties door de stad georganiseerd. Zo'n 150 tot 200 fietsers startten in de buurt van de Amstelveenseweg, en splitsten zich vervolgens op in kleinere groepjes. Ze hielden zich dus niet niet aan een vaste demonstratieplek, zoals de politie van ze gevraagd had. Daarom werd ook deze fietsdemonstratie beëindigd.





Alle demonstraties verliepen overigens zonder incidenten.

Actiegroep Amsterdam Danst Ergens Voor komt op voor het nachtleven in de stad. Zaterdag zou eigenlijk het hoogtepunt van het Amsterdam Dance Event moeten zijn, maar gaat dit jaar alleen online door vanwege de coronamaatregelen.