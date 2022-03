Verscherpt toezicht ouderenzorg Amsta beëindigd

Amsterdam, 23-12-2020, Amsta - Flesseman (verzorgingshuis/woonzorgcentrum), Nieuwmarkt 77. Foto van het verzorgingshuis Flesseman voor 'Mijn Amsterdam' van Raymonde de Kuyper (publicatie: 2 januari). Beeld Nosh Neneh

De Inspectie stelde in de periode tussen 2019-2021 vast dat de interne controle van Amsta tekortschoot. Ook de beheersing van risico’s was niet op orde.

Bij de vestiging Vondelstede werden incidenten, zoals valpartijen, bijvoorbeeld niet goed geregistreerd. Medicatie werd tijdens een rondgang langs patiënten onbeheerd achtergelaten. Verder was onduidelijk welke bewoners niet zelfstandig naar buiten mochten. Voor het personeel was de werkdruk hoog, net als het ziekteverzuim. De zelfsturende teams van de instelling funtioneerden niet goed.

Forse vooruitgang

Amsta heeft de afgelopen maanden gewerkt aan het verbeteren van de systemen, structuren en de cultuur binnen de zorginstelling, aldus de Inspectie. Het zicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg is fors vooruitgegaan. Bovendien kan Amsta goed bijsturen als zaken nog niet op orde zijn, waardoor de veiligheid is toegenomen.

‘De Inspectie heeft er vertrouwen in dat Amsta zelfstandig verder kan bouwen aan de kwaliteit en veiligheid van de zorg aan cliënten, ook op de locaties die op dit moment nog niet volledig voldoen aan de gestelde normen,’ aldus de Inspectie in een persbericht. Daarmee is het verscherpt toezicht beëindigd. Over negen maanden krijgt Amsta opnieuw bezoek van de Inspectie.

Amsta biedt langdurige ouderenzorg in achttien wooncomplexen. De organisatie had negen maanden de tijd gekregen voor een verbetertraject.