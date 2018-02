Verrassingen bij restauratie Marten en Oopjen

Zo bleek dat het schilderij van Marten in de jaren vijftig niet tegelijkertijd met dat van Oopjen werd gerestaureerd in Amsterdam, maar enkele jaren eerder in New York.



Ook leverde onderzoek het bewijs op dat de doeken gelijktijdig zijn geschilderd, iets waarover twijfel bestond.



Deuropening

Het Rijksmuseum werkt momenteel aan de laatste fase van de restauratie van de 2 meter hoge topstukken, die Nederland en Frankrijk in 2016 samen kochten van een particulier. Vanaf 8 maart zijn de werken weer te zien in het Rijks op de tentoonstelling High Society, die tot 3 juni duurt. Daarna gaan ze naar het Louvre in Parijs, waar het publiek ze vanaf september kan bewonderen.



Verder toonde een nieuwe techniek aan dat Rembrandt op beide portretten uit 1634 eerst een ronde poort of deuropening op de achtergrond heeft geschilderd. Die heeft hij later afgedekt met gordijnen, mogelijk om de samenhang tussen de werken te versterken. Ook is gebleken dat de doeken uit hetzelfde stuk stof zijn gesneden.



Frankrijk

De aankoop van de doeken ging niet zonder slag of stoot, omdat Nederland aanvankelijk beide werken wilde hebben. Toen bleek dat Frankrijk er ook op aasde, werd besloten ze gezamenlijk voor 80 miljoen euro per schilderij te kopen van een Franse familie.



Volgens directeur Taco Dibbits van het Rijksmuseum zijn de doeken in een buitengewoon goede staat. Dat komt omdat ze uit een privécollectie komen, waar ze in een slaapkamer hingen. In een museum hebben ze veel meer te lijden, aldus de directeur.



Samenwerking

De samenwerking tussen beide musea verloopt erg goed, zeiden beide museumdirecteuren. "We hebben veel van elkaar geleerd'', zei Dibbits. Volgens zijn Franse collega Sébastien Allard is over elke stap in het restauratieproces uitvoerig gesproken. De keus om de doeken in Amsterdam onder handen te nemen, was onder meer omdat hier veel Rembrandt-specialisten zijn, vertelde hij. "Nu weten we veel meer over hoe Rembrandt ze heeft gemaakt.''