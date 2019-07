Verrassende winnaar(s) bij de Grote Amsterdam Quiz

De Grote Amsterdam Quiz in de Nieuwe Kerk die verrassende winnaar(s) kreeg. Beeld Tammy van Nerum

Nadat de antwoorden op de 70 vragen van de Grote Amsterdam Quiz waren doorgenomen, en de goede antwoorden van de vele deelnemers waren geteld, maakte presentator Johan Fretz de winnaar bekend. Een stomverbaasde Fiza Ahmed, een in Amsterdam woonachtige stadsgids, werd naar voren geroepen. Zij won de hoofdprijs, een vijfdaagse reis naar New York voor twee personen.

De eerste drankjes in de feestelijke nazit waren nog niet gedronken, of de jury moest tot een herziening van de uitslag komen. Door een excelfout was het niet Fiza Ahmed, maar Otto Meyer die de ereprijs Amsterdamkenner van het jaar kreeg toegewezen. Ahmed vatte het sportief op, en zowel zij als Otto Meyer krijgen een prijs. Otto Meyer had 53 vragen goed. “Mooi, maar te weinig naar mijn zin.”

Samenwerking

Het was een wat jammerlijk einde van een middag die zo mooi begon met liefst 70 zeer diverse vragen over de hoofdstad. De quiz (een samenwerking tussen de Nieuwe Kerk, Ons Amsterdam en Het Parool) moet een jaarlijkse traditie worden, want het is de intentie van de directie van de Nieuwe Kerk om elke zomer, bij de opening van de Zomertentoonstelling in de Nieuwe Kerk, iedereen die maar wil te laten strijden om de titel Amsterdamkenner van het jaar.

Even voor half een zaterdagmiddag verzamelden de deelnemers zich in een afgezet gedeelte van de kerk, vlak voor het immense hoofdorgel. Huisorganist Henk Verhoef speelde krakers als ‘Tulpen uit Amsterdam’, ‘Bij ons in de Jordaan’ en ‘Aan de Amsterdamse grachten’. “Dit is de eerste pubquiz in een kerk gehouden,” zei Johan Fretz toen de laatste orgelklanken waren weggestorven, “al kun je hier meer winnen dan een boekenbon of een fles Jack Daniels.”

De schrijver, theatermaker en columnist van Het Parool verzorgde, samen met Koen Kleijn (hoofdredacteur van het tijdschrift Ons Amsterdam) de presentatie. “Bent u er klaar voor? En niet afkijken, hè!”

De eerste vraag

De eerste vraag: Wat was ooit, in de zeventiende eeuw, de nieuwe naam van het Singel die echter niet bleef plakken? (Koningsgracht.) Vervolgens kwamen vragen over de inhuldiging van Beatrix, een uitgestorven dier in Artis, een waar/niet waar over een pontje dat al in 1308 naar Noord zou hebben gevaren (waar), de namen van de vijf kinderen van Rembrandt, de brand in Hotel Polen, en een Amsterdamse winnaar van een Touretappe.

Na veertig vragen – er werd even gepauzeerd - zag Fretz veel ontredderde gezichten, het niveau van de vragen viel blijkbaar niet iedereen mee. “U hebt veel gegokt? Volgens mij weet u meer dan u denkt,” hield hij de moed erin. “New York is nog haalbaar!”

“Ik heb helemaal geen goede herinneringen aan New York,” zei Willem de Jong (69). De ex-lijstenmaker en antiquair was er in 2001. “Ik stond voor het WTC, en ik heb het eerste vliegtuig in de toren zien vliegen.” De Jong was bij een eerdere quiz over Amsterdam, het door Hanneke Groenteman gepresenteerde Groot Amsterdams Examen, als tweede geëindigd. “Ik heb wat boeken over Amsterdam doorgenomen, en ik ben met de Noord/Zuidlijn gegaan, want daar had ik nog niet in gezeten. De vorige keer stelden ze daar ook een vraag over. Maar het valt me niet mee deze keer.”

Mokum

En verder ging de quiz. In de Museumbuurt bleken in de oorlog de meeste NSB-stemmers te hebben gewoond, het Vondelpark werd gefinancierd door middel van crowdfunding, de Dubbeleworststeeg dankt zijn naam aan zijn vroegere bewoner Laurens Dubbelworst, en Johan Cruijff opende zijn Shoutique in de Kinkerstraat. De 70ste en laatste vraag ging over het lied Aan de Amsterdamse grachten.

Geen vraag over de Noord/Zuidlijn dus, maar de Jong was toch tevreden met een score van 41 punten. Otto Meyer had er twaalf meer goed. De 65-jarige vroeggepensioneerde ex- gebouwenbeheerder is een geboren en getogen Amsterdammer. “Ik interesseer me enorm voor de stad. Ik doe ook vrijwilligerswerk voor Het Gilde, en wandel met groepen door de straten om ze de mooiste stad van de wereld te laten zien. Ik ben echt gek op de stad. Liever in Mokum zonder poen, dan in Parijs met een miljoen!”