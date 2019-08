Verplichte vingerafdruk Manfield in strijd met privacy

Een filiaal van Manfield in Utrecht. Beeld ANP

De zaak die door de kantonrechter moest worden beslist, ging over een geschil tussen een voormalig verkoopmedewerker bij een filiaal van Manfield in Amsterdam en het bedrijf zelf. Manfield had in alle filialen een nieuw kassasysteem ingevoerd, waarbij werknemers zich alleen konden identificeren door middel van hun vingerafdruk. Aanvankelijk moesten medewerkers inloggen met een persoonlijke cijfercode.

Inbreuk privacy

Volgens de werknemer was het gebruik van de vingercode een inbreuk op haar privacy. Ze baseerde zich hierbij op de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die sinds 2016 van kracht is en waaraan ondernemingen zoals Manfield zich sinds 2018 dienen te houden.

Op grond van artikel 9 van deze verordening is het gebruik van biometrische gegevens om iemand te identificeren − waar het gebruik van vingerafdrukken onder valt − in principe verboden, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor authenticatie of beveiligingsdoeleinden, zoals bijvoorbeeld in het geval van een kerncentrale.

Manfield gaf aan dat het nieuwe kassasysteem noodzakelijk was om de gevoelige informatie over personeel en klanten te beschermen. Ook had het bedrijf eerder te maken gehad met fraude van werknemers en was een alternatief systeem met bijvoorbeeld een pas niet veilig genoeg. Mensen zouden elkaars pas al dan niet ongevraagd kunnen lenen, meende de schoenenwinkel.

Helemaal geen beveiliging

Uit de uitspraak van woensdag blijkt dat de kantonrechter niet is overtuigd van de argumenten van Manfield. Het gebruik van de vingerafdrukken zou ‘niet absoluut noodzakelijk’ zijn om de persoonsgegevens te beschermen. Daarbij wijst de rechter erop dat er geen camera’s in de filialen hangen, er geen alarmpoortjes bij de ingang staan en geen kluisjes zijn voor het personeel. Deze vormen van beveiliging zouden ook kunnen bijdragen aan de bescherming van persoonsgegevens, aldus de rechter.