Verpleegafdeling oncologie verdwijnt uit OLVG Oost

Parkeergarage OLVG Oost. Beeld Maarten Brante

Vanaf 1 december worden nieuwe patiënten niet meer opgenomen op de verpleegafdeling in OLVG Oost. Het gaat om patiënten die voor langdurige zorg opgenomen worden. Volgens een woordvoerder van het OLVG is het personeel al op de hoogte en worden patiënten binnenkort geïnformeerd.

Onder de afdeling hematologie en oncologie vallen ook de dagbehandeling en de polikliniek. Deze blijven nog wel in OLVG Oost bestaan. “Mensen die opgenomen moeten worden voor behandelingen gaan per 1 december naar West. We bieden nog steeds dezelfde zorg, maar niet meer in Oost.”

Personeelstekort

De woordvoerder van het ziekenhuis zegt dat er al langer wordt nagedacht om de verpleging van Oost naar West te verplaatsen, maar dat het acute personeelstekort de aanleiding is voor het directe vertrek. “Wegens uiteenlopende redenen zijn verpleegkundigen bij ons vetrokken. We kunnen voor december de roosters niet meer rondkrijgen.”

Het is dan ook onwaarschijnlijk dat de verpleegafdeling terugkeert naar Oost in de nabije toekomst. “Het is zeker vervelend voor de mensen die nu van Oost naar West moeten.”

Het exacte aantal patiënten dat verplaatst moeten worden op 1 december is nog niet bekend. Volgens de woordvoerder gaat het om een ‘kleine groep’. Nieuwe patiënten zullen in OLVG West worden opgenomen.