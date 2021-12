Veroordelingen voor Dov S. en Patrick E., die criminelen aan woningen hielpen

In een appartement aan het Andreasplein dat Dov S. doorverhuurde werd in 2017 een enorme drugsvondst gedaan. Beeld Erik Klein Wolterink

De makelaars zijn volgens de rechtbank ‘onmisbare schakels’ voor criminelen die misdaadgeld ‘de legale economie in brengen’. Dat ze allebei al meermaals door een rechercheur waren gewaarschuwd dat ze de identiteit en het inkomen van kandidaat-huurders moesten controleren en geen contanten moesten aannemen, wegen de rechters zwaar mee.

189 kilo cocaïne

Vrijdag werd Dov S. (49) uit De Pijp veroordeeld voor het witwassen van 37.900 euro die hij vanaf het najaar van 2015 heeft aangenomen van de huurders van drie appartementen. In een door hem doorverhuurd huis aan de Herengracht werd in februari 2016 een pistool met munitie en 14.000 euro cash gevonden bij een drugshandelaar. Die had in een kleine vijf maanden 10.000 euro aan huur contant betaald.

In een doorverhuurd vierkamerpenthouse aan het Andreasplein in Nieuw-West lagen tijdens een inval in 2017 189 kilo cocaïne, 1,5 kilo amfetamine en 19.000 euro. De bewoner had in de maand tevoren driemaal 3750 euro in contanten betaald, bedoeld als huur, borg en commissie. Dat terwijl Dov S. in juli 2017 nog door de recherche was gewaarschuwd kritisch te zijn bij het verhuren, net zoals in 2013 en 2014. De burgemeester liet het penthouse dichttimmeren.

In maart 2019 vond de politie drugs en ruim 10.000 euro in een flat aan Langswater, in Osdorp. In november 2019 viel de politie de flat wéér binnen. Nu lagen daar 7,5 kilo cocaïne, een geldtelmachine en een va­cu­meer­ma­chi­ne. De kleine 13.000 euro en 3700 borg die de drugshandelaars Dov S. hadden betaald, zijn volgens de rechtbank witgewassen.

350.000 euro in een wasmachine

Op 21 november was de Amsterdamse woningbemiddelaar Patrick E. (53) al veroordeeld tot een werkstraf van 120 uur, een boete van 25.000 euro en een voorwaardelijke gevangenisstraf van 2 maanden in een vergelijkbare witwaszaak. Ook hij ‘deed geen gedegen onderzoek’ ook al had de recherche hem in verhoren vanaf 2012 al drie keer gewaarschuwd.

In een door hem verhuurd appartement aan het Oeverpad in Nieuw-West had de politie in november 2018 ruim 350.000 euro gevonden in een wasmachine, plus een geldtelmachine en een pistool. De huurder, vermoedelijk een ondergronds bankier, werd veroordeeld voor wapenbezit en witwassen. E.’s verhaal over textielhandelaars uit het World Fashion Centre die het appartement voor 2000 euro per maand contant van hem huurden, kon hij niet onderbouwen. De genoemde mannen hadden geen bedrijf op hun naam.

Hoewel zijn rechtszaak te lang had geduurd, gaf de rechtbank hem toch een hogere straf dan justitie had gevorderd omdat hij puur ‘uit geldelijk gewin’ handelde en en weer in de fout kan gaan.