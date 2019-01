Veroordeling veroorzaken fataal ongeluk A2 blijft in stand

Dat heeft de Hoge Raad dinsdag geoordeeld. Van der L. vocht de in hoger beroep opgelegde straf van vier jaar gevangenis en vijf jaar rijontzegging aan.



Op de bewuste dag botste Van der L. met een snelheid boven de 200 kilometer per uur op de A2 van Amsterdam naar Utrecht op de andere auto.



Deskundigen stelden vast dat de verdachte ten tijde van het ongeval, als gevolg van het gebruik van speed de avond ervoor, in een psychose verkeerde. Zowel de rechtbank als het hof oordeelde dat de psychose geen invloed had op de toerekenbaarheid; het ongeval werd de man volledig toegerekend.



Vrijwillig

De verdachte was het met deze veroordeling niet eens en ging in cassatie. De inzet was dat het ongeval de verdachte niet toegerekend kan worden, omdat vastgesteld was dat hij in een psychose verkeerde. Bovendien zou voor de verdachte niet voorzienbaar zijn geweest dat hij, als gevolg van het gebruik van speed de avond voor het ongeval, in een psychose zou raken en dat de invloed van de speed ook de dag na het gebruik nog aanwezig zou kunnen zijn.



De Hoge Raad wees dit van de hand. De man verkeerde in de psychose naar aanleiding van het gebruik van speed. En, zo oordeelt de Hoge Raad, 'die keuze heeft de verdachte vrijwillig gemaakt'. 'Ook wist de verdachte dat dit een harddrug was en dus een middel dat van invloed kan zijn op de psyche, zonder dat hij zich heeft verdiept in de dosering en de effecten ervan.'



Daarom blijft het Hof erbij dat de verdachte schuld heeft aan het dodelijke ongeval.