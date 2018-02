Veroordeelde 'JayJay' krijgt in cel nog meer straf

Als vader van twee kinderen lijkt hij weinig verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen De rechter

In zijn witwaszaak boeken hij en zijn advocaat Manon Aalmoes één belangrijke zege: een achttien karaats gouden koningsketting van duizenden euro's waarover in de strafzaak veel te doen was, is volgens de rechters wellicht toch van een vriend. Ook staat voor de rechtbank niet vast dat de 3000 euro die in het huis van zijn moeder zijn gevonden, van hem zijn.



Gepimpt gebit

Voor veel andere aanklachten wordt L. wel veroordeeld: het met misdaadgeld kopen van twee dure Rolex-horloges, drie dure zonnebrillen en twee paar dure schoenen; het witwassen van ruim 2300 euro die hij bij zijn aanhouding in zijn broekzak had, van ruim 7000 euro die hij aan vakanties spendeerde, van duizenden euro's die hij aan auto's en het huren van appartementen in Londen en Rotterdam uitgaf en van 3000 euro voor het 'pimpen' van zijn gebit.



Volgens justitie heeft hij nog veel meer uitgegeven, maar dat acht de rechtbank niet bewezen. In de onderzochte tweeënhalf jaar vanaf 2014 had hij een kleine 9000 euro aan inkomsten, met name uit een uitkering. Dat hij nog goed verdiende aan raps, heeft hij niet kunnen aantonen.



God in Frankrijk

De rechtbank: "De verdachte heeft van crimineel geld geleefd als God in Frankrijk, waarbij het geld werd besteed aan reizen, horloges, merkkleding en appartementen. Deze van luxe doorspekte levensstijl werd vervolgens breed uitgedragen op sociale media. (..) Als vader van twee kinderen lijkt hij weinig verantwoordelijkheid te nemen voor zijn handelen."