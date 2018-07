Veroordeelde in grensrechterzaak wil niet naar Marokko

Hij werd eerder onder meer veroordeeld voor betrokkenheid bij de gewelddadige dood van grensrechter Richard Nieuwenhuizen uit Almere in 2012.



Tweede kans

Volgens zijn advocaat verdient hij nog een kans, omdat hij in het verleden niet de juiste hulp heeft gehad en zijn gedrag ten goede verandert.



De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) heeft hem twee jaar geleden verteld dat zijn verblijfsvergunning niet wordt verlengd en hij een inreisverbod van tien jaar krijgt. De man is in Nederland geboren en getogen, maar heeft alleen de Marokkaanse nationaliteit.



Misdrijven

Op zijn strafblad staan nog meer misdrijven en bij een recente veroordeling zag de rechtbank zijn toekomst somber in, zei de advocaat namens de IND. Bovendien ging de man nadat hij te horen had gekregen dat hij het land uit moet, toch weer de fout in.



De man, die geëmotioneerd was tijdens de zitting, zegt zelf dat hij zijn leven wel degelijk heeft gebeterd. Hij verklaart dat hij afstand heeft genomen van de mensen met wie hij omging. "Ik ben een meeloper, ik loop mee zonder dat ik het weet," zei hij tegen de bestuursrechter.



Zelfmoord

Volgens zijn advocaat heeft hij zelf hulp gezocht en krijgt hij momenteel intensieve begeleiding. Zijn psychiater zei tijdens de zitting dat uitzetting naar Marokko mogelijk zelfs tot zelfmoord zou kunnen leiden. Ook zijn moeder nam kort het woord: "Waar moet mijn kind heen, hij spreekt de Marokkaanse taal niet goed en als hij van het vliegveld komt, is hij dakloos.'' De uitspraak volgt over maximaal zes weken.



Lees terug: Buitenboys moet familie Nieuwenhuizen alsnog betalen