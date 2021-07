Veroordeelde ex-ziekenhuisdirecteur Aysel Erbudak wil eerherstel in hoger beroep

In hoger beroep hoopt Aysel Erbduak haar geschonden eer te herstellen. De wegens verduistering veroordeelde oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis verscheen maandag voor het Amsterdamse gerechtshof. Ze voelt zich ‘ernstig in haar eer aangetast’.

3900 pagina’s beslaat haar strafdossier, plus geluidsopnamen van tientallen verhoren. Aysel Erbudak heeft ze volgens eigen zeggen allemaal gelezen en beluisterd, ter voorbereiding op het hoger beroep van de oud-directeur van het Slotervaartziekenhuis. Ze werd in november 2019 veroordeeld tot 15 maanden gevangenisstraf wegens het verduisteren van zorggelden.

Erbudak zegt onschuldig te zijn. Volgens haar advocaat Cees Korvinus voelt ze zich ‘ernstig in haar eer aangetast’ door de opstelling van de fiscale recherche, het Openbaar Ministerie en de rechtbank. Ook het napluizen van het dossier is haar niet in de koude kleren gaan zitten.

“Uiteindelijk zijn we allemaal mensen van vlees en bloed,” zei Erbudak maandag op een regiezitting van het Amsterdamse gerechtshof, waarin haar nadere onderzoekswensen centraal stonden. “Er zijn allerlei psychoanalyses over mij gemaakt door mensen zonder dat ze daartoe deskundig zijn. Het dossier heeft een extreem seksistisch gehalte, ik voel me aangetast in mijn eer als vrouw.”

Dat laatste sloeg op uitspraken in verhoren van oud-collega’s uit de raad van bestuur en een lid van de raad commissarissen, vertelde ze tijdens een schorsing. Wat ze zeiden, liet ze in het midden.

Andere proceshouding

Erbudak (54) heeft een andere proceshouding dan bij de rechtbank. “Mevrouw had een sterke neiging afstand te nemen van dit dossier en van het lezen van de stukken,” legde haar advocaat Cees Korvinus uit. Dat kwam door een ‘zekere boosheid’ over de vraag waarom haar dit overkwam en het Openbaar Ministerie de zaak doorzette. Nu pakt ze het anders aan.

Maar haar verweer lijkt op hoofdlijnen op dat bij de rechtbank. De strafzaak zou te herleiden zijn tot de dood van Jan Schram eind 2012. De nabestaanden van de toenmalige ziekenhuiseigenaar wierpen zich op de erfenis en wilden af van Erbudak en haar kinderen. Daartoe sloegen ze de handen ineen met de andere twee leden van de raad van bestuur en de commissarissen, aldus Korvinus, die haar ontsloegen.

Callcenter

Daarbij was Erbudak kwetsbaar omdat ze het ziekenhuis op informele wijze aanstuurde. Er stond weinig op papier en de scheidslijnen met Schrams andere bedrijven, zoals een callcenter en een vastgoedonderneming, waren niet altijd helder. Onder die omstandigheden maakte Erbudak er het beste van en wist ze ook nog eens winst te maken met het ziekenhuis, zei Korvinus, die benadrukte dat het faillissement van het Slotervaart in 2018 losstaat van deze zaak.

De rechtbank nam destijds die verdedigingslinie voor kennisgeving aan en focuste op een verdwenen bedrag van 1,2 miljoen. Om dat geld te krijgen zou Erbudak rekeningen hebben vervalst. Korvinus heeft ‘goede hoop’ dat het hof wel mee gaat met zijn verweer, waarbij ‘de context’ rond het ziekenhuis centraal staat. Hij wil aantonen dat het geld niet bestemd was voor privéprojecten, maar voor het Slotervaart. Daartoe heeft hij onder meer notulen uit Erbudaks bestuursperiode opgevraagd. Vóór 1 oktober moeten die aan de verdediging zijn verstrekt. Begin volgend jaar volgt een nieuwe regiezitting.