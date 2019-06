Verontwaardiging over sloop ‘Van Tijen-flatwoningen’ in Nieuw-West

Het hart van Geuzenveld heeft een eigenzinnige, gevarieerde uitstraling. Er staan eengezinswoningen en de befaamde Dudok- en Van Tijen-portiekwoningen, maar er is ook een splinternieuwe flat die uit de jaren dertig lijkt te dateren. Reclameschrijvers hebben het al over “de Jordaan van Geuzenveld”.

Claudia Frankenreiter (44), architect, viel als een blok voor de jarenvijftigwijk en kocht er vorig jaar een appartement van Stadgenoot in een pand dat werd ontworpen door Dudok. Ze kijkt uit op de na-oorlogse Van Tijen-flats aan de Nolensstraat 6 tot 154. De buurt is ontworpen door toonaangevende architecten uit de wederopbouwperiode, onder wie Willem Dudok, Willem van Tijen en Jaap Bakema.

“Ik zag wel dat de Van Tijen-flats hier aan de overkant zijn verwaarloosd,” zegt Frankenreiter. “Daarom vroeg ik vorig jaar juli aan makelaar Hallie & Van Klooster, die de woning namens Stadgenoot verkocht, wat daar ging gebeuren. Het antwoord was dat de flats gerenoveerd werden. Op gemeentelijke sites als Ruimtelijke Plannen met bestemmingsplannen en Omgevingsloket, waar sloop- en bouwprojecten worden aangekondigd, had ik niets gevonden. Sinds februari meldt eigenaar Stadgenoot op haar website echter dat de panden toch worden gesloopt. Dat was in april 2018 besloten.”

Witte plekken

Volgens Frankenreiter is dit in strijd met de informatieplicht van een verkoper. Ze vindt het ook een probleem dat de nieuwbouw hoger wordt, wat haar uitzicht blokkeert: aan de ene kant vijf meter hoger, aan de andere zijde acht meter. “En,” aldus Frankenreiter, “het waren portiekwoningen en de nieuwbouw bestaat uit galerijflats. Alles verandert compleet.”

Frankenreiter is ook naar ambtenaren van M en A, monumenten en archeologie, gestapt. Sloopplannen voor de wijk dateren van voor 2008. Tijdens de kredietcrisis werd niet gesloopt, maar nu worden oude plannen afgestoft. Frankenreiter: “Een probleem is dat een deel van de gebouwen met cultuurhistorische waarde in Nieuw -West, niet op de waarderingskaarten staan die M en A heeft gemaakt voor naoorlogse architectuur in de hele stad. De corporaties wilden daar immers slopen. Dat zijn nu precies de niet beschreven ‘witte plekken’ op die waarderingskaarten, waar sneller wordt gesloopt.”

Mooie oplossing

Inmiddels zijn erfgoedverenigingen ProWest en Heemschut in het geweer gekomen. Norman Vervat (Heemschut) wil dat de gemeente de witte plekken op de waarderingskaarten invult, om te voorkomen dat woningcorporaties te veel slopen. “Veel panden met cultuurhistorische betekenis zijn afgebroken,” zegt Vervat. “De Dudok-haken werden wel gerenoveerd, maar je moet ook iets van Van Tijen opknappen. Er staan van hem wel atelierwoningen, maar geen flats.”

En de Van Tijen-flats zijn volgens Vervat “verwaarloosd, maar verder puntgaaf”. Er zitten geen lelijke kunststof kozijnen in. “Deze panden zijn bepalend voor het karakter van de buurt.” De door Amsterdam gewenste verdichting is volgens Vervat mogelijk met renovatie. “Bergingen en garageboxen kunnen omgebouwd worden tot woonruimte. Bij de hoeken kun je aanbouwen en er kan een plukje nieuwbouw in de tuin bij, of flats kunnen een extra woonlaag krijgen. Slopen is slecht en niet duurzaam.”

Stadgenoot spreekt van een mooie oplossing. De stad heeft meer huizen nodig. “Wij gaan van 146 naar 177 woningen. Die worden ruimer en lichter. Het voordeel van nieuwbouw is dat we van het aardgas af kunnen. Wij vinden de blokjes van Van Tijen ook mooi, daarom maken we de nieuwbouw in zijn stijl. Van Tijen zou er trots op zijn,” zegt de woordvoerder.

Het stadsdeel en de makelaar waren niet bereikbaar voor commentaar.