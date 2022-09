Vernieuwde Pride waarschijnlijk pas in 2024

De Canal Parade dit jaar. Beeld Joris van Gennip

De Pride van afgelopen zomer was in principe de laatste Pride zoals we hem kennen. Het gemeentebestuur, dat de vergunningen verstrekt, wil dat het evenement inclusiever en minder commercieel wordt. Dat bleek uit nieuwe eisen en voorwaarden die wethouder Touria Meliani (Diversiteit) net voor de zomer naar de gemeenteraad heeft gestuurd.

Dit najaar verloopt de vergunning van Stichting Pride, die het evenement 25 jaar heeft georganiseerd. Partijen die de Pride nieuwe stijl willen organiseren, kunnen zich aanmelden. Tot nog toe zijn dat er twee: Stichting Pride Amsterdam en het nieuwe samenwerkingsverband Queers United.

De nieuwe plannen, die nog moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad, zijn tot stand gekomen op basis van gesprekken met onder meer een klankbordgroep. Zo zou er extra aandacht moeten komen voor trans personen en biculturele leden van de lhbtq-gemeenschap en wordt de Canal Parade, de traditionele botenparade, kritisch tegen het licht gehouden.

Door het waarschijnlijke uitstel is het onduidelijk hoe de Pride er volgend jaar uitziet. Meliani gaat ‘ervan uit dat het doorgang kan vinden’ en wil de komende tijd met Pride Amsterdam en Queers United kijken naar een oplossing voor 2023.

Organisaties mijlenver uit elkaar

Daarvoor moet er nog wel een hoop gebeuren. De twee organisaties liggen mijlenver uit elkaar, bleek ook uit de raadscommissievergadering donderdagochtend. Daar sprak Sorab Roustayar namens Queers United. Hij stelde dat Pride Amsterdam wanbeleid voert. Roustayar wees onder meer op uitspraken van directeur Lucien Spee in NRC, waarin ‘vol minachting werd gesproken over samenwerking met activisten’.

Daarnaast had Roustayar stevige kritiek op de botenparade, waar bedrijven volgens hem aan pinkwashing doen. “Het is een koningsfeest met regenboogsausje.” En over een eventuele samenwerking met Stichting Pride: “Dat is alleen mogelijk als we echt gelijkwaardige partners kunnen zijn.”

Volgens de ook aanwezige Siep de Haan, medegrondlegger en ambassadeur van Pride, is het verwijt van pinkwashing van bedrijven op de botenparade ‘kortzichtig en agressief’. Ook stelde hij tegenover de raadscommissie dat financiering van het evenement door bedrijven juist keihard nodig is.

De Haan hekelde de plannen van de gemeente om meer eisen te stellen. Stichting Pride Amsterdam is daar volgens hem niet genoeg bij betrokken. “Breed is de verbazing voor de overmatige aandacht van de politiek voor een kleine groep activisten, zeker ook omdat de bezoekers aan de Canal Parade het evenement een 8,5 gaven.”