Vernieuwde fietsenstalling Amstelstation vervroegd open

Omdat steeds meer reizigers op de fiets naar het Amstelstation gaan, is volgens ProRail besloten de vernieuwde fietsenstalling versneld te openen. Daardoor moeten reizigers die hun fiets in de stalling parkeren rekening houden met 'enig ongemak'.



Zo staan er bijvoorbeeld nog bouwschotten en is de trap naar de stationshal nog niet gereed. Tot juli is het station daarom via de ingang, die vanaf nu aan het Julianaplein zit, te bereiken.



De bewaakte fietsenstalling biedt plaats aan 3300 fietsen, meer dan een verdubbeling van de 1100 fietsen die voor de verbouwing in de stalling pasten. Er zijn digitale informatieschermen waarop staat waar en hoeveel plekken nog vrij zijn. Nog niet alle schermen zijn aangesloten.



Extra handhavers

Er worden de komende tijd extra handhavers ingezet om erop toe te zien dat fietsen op de juiste plekken worden neergezet. Ook in de onbewaakte stalling aan de Goudriaanstraat, waar plek is voor nog eens 2400 fietsen.



Het aanpakken van de fietsparkeerruimte is onderdeel van een groter vernieuwings- en herinrichtingsproject gericht op de dagelijkse doorgang van de 80.000 trein-, bus- en tramreizigers op Amstelstation.



Zo wordt ook de monumentale stationshal uit 1939 opgeknapt, komen er nieuwe bus- en tramhaltes en worden er 450 woningen bij het station gebouwd. Naar verwachting zijn alle werkzaamheden in 2023 klaar.