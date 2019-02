Vernieuwd vmbo moet tekort aan technici bestrijden

Techniek is overal

Waar technische universiteiten de afgelopen jaren al flinke investeringen hebben gehad en universitaire studenten de weg naar veelgevraagde beroepen in de techniek weten te vinden, was het technische vmbo een ondergeschoven kindje.



Leerlingen kiezen eerder een profiel als economie of dienstverlening dan de techniekprofielen Bouwen, Wonen en Interieur; Produceren, Installeren en Energie; of Mobiliteit en Transport. Het imago daarvan is er nog steeds een van vieze handen, blauwe overalls, een 'laag niveau' of 'te veel rekenen'.



Zonde en onterecht, zegt Joost van Elten, drijvende kracht achter het Masterplan Techniek Amsterdam en aanjager van de techniekcampus. "Techniek is overal. Ook in het onderwijs of in de zorg. De grootste techniekwerkgever in de stad is het AMC."



Probleemschool

Sommige klassen tellen nog maar zeven leerlingen, omdat er zo weinig interesse is. "Terwijl bedrijven schreeuwen om personeel," zegt Van Elten. Een greep uit de cijfers van het UWV laat zien dat er een tekort is aan bijna 500 elektriciens, 180 loodgieters en 430 timmerlieden.



De vier scholen hebben in hun techniekgroepen samen krap 350 leerlingen, te weinig om die vacatures straks te vullen, en niet genoeg om die dure opleidingen, waarvoor veel materiaal en speciale lokalen nodig zijn, rendabel te houden.



De techniekcampus moet een soort High Tech High worden, naar voorbeeld van een middelbare school in San Diego die eind jaren negentig van een probleemschool in een achterstandswijk opbloeide tot een groep uitmuntende technische middelbare scholen waar iedere scholier uit de regio op wil. "We moeten daarvoor de krachten bundelen," zegt Henry.



De gemeente steunt het plan en zoekt naar een goede locatie. Het is de bedoeling dat de techcampus uiterlijk in 2023 opengaat.