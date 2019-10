Vernieuwd beveiligingssysteem van metro 50 miljoen euro duurder

Station Noord, het eindpunt van de Noord/Zuidlijn. Beeld Rink Hof

Volgens verkeerswethouder Sharon Dijksma wordt het leeuwendeel van de onvoorziene kosten veroorzaakt door ‘infrastucturele’ aanpassingen van het metronetwerk. Ze wijst daarbij onder meer op veranderingen aan het spoor bij het Zuidasdok en de aanpassingen aan de Amstelveenlijn, die van het metronetwerk is losgekoppeld.

Het is de zoveelste tegenvaller in verband met de aanleg van de Noord/Zuidlijn en de uitbreiding van het metronetwerk. Dijksma wijst erop dat ook de komende jaren nog de nodige netwerkverbeteringen worden aangebracht, onder meer wanneer er een besluit ligt over de aanleg van metrostation Sixhaven. Het is onvermijdelijk dat dit de rekening voor de aanleg van het beveiligingssysteem verder opstuwt.

Bovenop de onvoorziene kosten komen nog de kosten voor het rijklaar maken van de nieuwe metrostellen die zijn besteld: meer dan 30 miljoen euro. Hier is haast bij, want de metro’s van het type M7 kunnen anders niet rijden.

In juli kondigde Dijksma al aan dat er extra kosten zaten aan te komen. Toen stokte de teller op 17 miljoen euro. Het metrobeveiligingssysteem stelt de gemeente en de leverancier voor schier onoplosbare problemen, stellen deskundigen.

Complicaties

Het moderne S&C-beveiligingssysteem is de afgelopen jaren met veel pijn en moeite aangelegd op de nieuwe sporen van de Noord/Zuidlijn. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het ook op de oude sporen van de Oostlijn en de Ringlijn zou komen. Dat bleek echter dusdanig gecompliceerd dat, om de oplevering van de Noord/Zuidlijn niet in gevaar te brengen, de invoering op deze bestaande sporen door de gemeente vooruit is geschoven.

Invoering op een bestaand en verouderd netwerk is vele malen gecompliceerder dan op een nieuw aan te leggen spoorlijn. Probleem is onder meer dat de oude lijnen gewoon in gebruik blijven en dus niet kunnen worden stilgelegd tijdens de vele noodzakelijke testen. Dijksma zei eerder dat er onvoldoende rekening mee was gehouden dat die testen ‘in de nacht en in de randen van de nachten moeten worden uitgevoerd’.

Ook problematisch is dat het beveiligingssysteem moet worden aangepast aan veranderingen in het spoornetwerk rond het Zuidasdok. Dat megaproject kampt met tegenslagen, omdat de aannemers het werk onlangs hebben stilgelegd. De spoorverleggingen rond het Zuidasdok veroorzaken uitstel van de invoering van het systeem.

De invoering van een nieuw systeem is wel noodzakelijk: het oude beveiligingssysteem is al vier jaar afgeschreven. De technologie is verouderd. Deskundigen stellen dat de Oostlijn straks minder vaak zal kunnen rijden.

Daar komt bij dat de Franse leverancier Alstom op termijn stopt met ondersteuning. Ook werkt er niemand meer bij het bedrijf die het systeem van binnen en van buiten kent: met veel kunst- en vliegwerk weten technici het systeem in de lucht te houden.