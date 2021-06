‘Vernietigend rapport’ zet fundamentele vraagtekens bij Amsterdamse erfpacht

Luchtfoto van het Singel en de Herengracht. Beeld Hollandse Hoogte / ANP

Grondbelasting. Het ideële middel ‘erfpacht’, ooit bedoeld om de waardestijging van vastgoed in Amsterdam deels ten gunste te laten komen van de gemeenschappelijke schatkist, begint steeds meer kenmerken te krijgen van een extra belasting op het wonen op gemeentegrond.

Het is een opvallende observatie van deskundigen van bureau Berenschot in een nieuw en onafhankelijk rapport over erfpacht. De onderzoekers stellen nu eens niet de technische voors en tegens van een bepaalde maatregel, maar het hele stelsel ter discussie. “Juist als erfpacht in toenemende mate het karakter heeft van een (grond)belasting, ligt meer in de rede dat alle Amsterdammers, zowel eigenaars als erfpachters, in gelijke mate worden belast.”

Fundamentele vraagtekens

Met dit soort observaties plaatsen externe deskundigen, in opdracht van de gemeenteraad, fundamentele vraagtekens bij het beroemde en beruchte erfpachtstelsel van Amsterdam. Dat levert tientallen miljoenen euro’s per jaar op, die ten goede komen aan de algemene middelen van de hoofdstad. Elke paar jaar laait de discussie over erfpacht weer op, het rapport van Berenschot dat dinsdag is verschenen, zal hier opnieuw aanleiding toe geven.

De onderzoekers oordelen hier en daar snoeihard over de manier waarop gebruikers van gemeentegrond aangeslagen worden. Zo wordt het canonpercentage (de pacht) aan de hoge kant genoemd, en oordelen de deskundigen ook dat de risico-opslag van 1,5 procent veel hoger is dan wat banken gewoon zijn in rekening te brengen (0,3 procent) voor vergelijkbare risico’s.

Gokken op de toekomst

Ook de vele verschillende stelsels van erfpacht zorgen volgens de deskundigen voor een ongelijk speelveld, waarin elke erfpachter weer andere afspraken heeft met de gemeente. Vooral de grote stelselwijzigingen van 2000 en 2016 en de introductie van eeuwigdurende erfpacht zijn niet goed voor de transparantie, waarschuwen zij. “Het is, afhankelijk van de invulling, in beide stelsels denkbaar dat de erfpachter te veel of te weinig betaalt. De keuze voor het ene of andere stelsel is in zekere zin gokken op de toekomst.” En hoewel diverse rechters in de loop van de jaren steeds de gemeente in het gelijk stellen, stelt Berenschot ook de juridische basis ter discussie. “Daarmee wordt onbedoeld een wissel getrokken op de rechtsgelijkheid.”

Het rapport legt de vele gevolgen bloot van het feit dat het Amsterdamse erfpachtstelsel een privaatrechtelijke aangelegenheid is, waarbij de pachter en de gemeente als grondeigenaar voor de wet gelijkwaardig tegenover elkaar staan. Terwijl het erfpachtstelsel veel te complex, onvrij en verstrekkend is voor huizenbezitters om een afgewogen keuze te maken. Van hulp of een vangnet is ook geen sprake, zoals consumentenbescherming, iets wat critici zoals de Stichting Erfpachtersbelangen Amsterdam (SEBA) al veel langer zegt. De onderzoekers: “Wat hierin verder meespeelt, is dat er geen duidelijke partij is die toeziet op de consumentenbescherming binnen het erfpachtrecht.”

Vertrouwen verloren

Zowel de Autoriteit Financiële Markten als de Autoriteit Consument en Markt hebben geen rol, stipt het onderzoeksrapport aan. En ondanks alle overlegmomenten met erfpachters is van echte participatie geen sprake. “Zorgelijk is het dat het college op het gebied van erfpacht het vertrouwen van veel burgers lijkt te zijn verloren.”

Ingrijpend is ook dat de onderzoekers adviseren om de ‘hefboomwerking’ in het rekenmodel, waardoor een duurder huis vaak tot een nog hogere erfpacht leidt, te elimineren. Daarnaast moet er meer consumentenbescherming komen, en een geschillencommissie zodat erfpachters niet direct op een gang naar de rechter zijn aangewezen. En meer aandacht voor de ‘portemonnee van de burger’, versus de inkomsten voor de stad, vinden de onderzoekers.

Zojuist verscheen rapport v. Berenschot naar erfpacht in 020 n.a.v. mijn amendement op initiatief @erfpacht_SEBA Conclusies zijn vernietigend: erfpacht biedt te weinig consumentenbescherming: te duur, te complex, niet transparant, niet veilig, niet uitlegbaar en niet redelijk — Diederik Boomsma (@DiederikBoomsma) 1 juni 2021

SEBA-voorman Koen de Lange, die al eens bijna 40.000 handtekeningen voor een erfpachtreferendum verzamelde, spreekt van een 'vernietigend rapport’ en wil dat de gemeente onmiddellijk de uitgifte van erfpachtaanbiedingen pauzeert. “Voor de korte termijn moet er naar onze mening een stop komen aan het versturen van nieuwe overstap aanbiedingen door de wethouder aan erfpachters, totdat er nieuw beleid is. (...) In de tussentijd kan de gemeente dan in overleg met ons een nieuw en eerlijk grondwaardebeleid uitwerken, waarin de huiseigenaar centraal staat.”

Het stadsbestuur en verantwoordelijk wethouder Marieke van Doorninck (erfpacht) werken aan een inhoudelijke reactie op het rapport, waarna ook de raad zich over de zaak zal buigen. Dat zal de komende maanden verschijnen, waarmee het aannemelijk wordt dat het onderwerp erfpacht ook weer een rol zal krijgen in de campagne voor de raadsverkiezingen van 2022.