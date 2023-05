Vernietigde Russische tank straks te zien op het Leidseplein

De Russische tank is in bruikleen van het Vrijheidsmuseum in Groesbeek. Beeld Fotograaf onbekend

De 44 ton wegende T-72B tank is op 31 mei vorig jaar vernietigd door Oekraïense soldaten, in de stad Dmytrivka, tijdens de slag om Kyiv. Debatcentrum De Balie haalt de tank naar het Leidseplein, als onderdeel van hun jaarlijkse festival Forum on European Culture. Dit jaar gaat het over de betekenis en de toekomst van de democratie in Europa.

De tank staat symbool voor de fragiliteit en weerbaarheid van de democratie in Europa, stelt De Balie. “Sinds de oorlog in Oekraïne wordt steeds duidelijker dat democratie geen abstracte vanzelfsprekendheid meer is, maar een fragiele constructie onder druk,” zegt Yoeri Albrecht, directeur van De Balie.

Het is niet de eerste keer dat de oorlog in Oekraïne zichtbaar is in Amsterdam. In februari stond een door een raket beschadigde Oekraïense ambulance op de Dam. Die werd geplaatst door Zeilen van Vrijheid, een hulporganisatie die ambulances en medische hulpgoederen naar Oekraïne stuurt, om de ontwrichtende gevolgen van de oorlog te laten zien.

Op donderdag 25 mei wordt de expositie van de tank om 12.00 uur geopend door burgemeester Halsema en Baliedirecteur Albrecht. De Russische tank blijft tot 4 juni te bezichtigen op het Leidseplein. Eerder stond hij tentoon in Berlijn en bij het Vrijheidsmuseum in Groesbeek.