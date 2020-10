Vernielingen en mishandeling van bewoner in woonproject in Oost

Het is nog onbekend of de drie jongeren die de vernielingen hebben aangericht in het wooncomplex in Amsterdam-Oost bewoners zijn of niet. De groep heeft de eetkamer, een aantal meubels en postvakjes vernield.

De 27-jarige bewoner die iets over de vernielingen zei en hierom geslagen werd, is uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht. De groep is na de mishandeling gevlucht richting de Insulindeweg. De identiteit van de jongeren is nog onbekend. De politie vraagt mensen die iets hebben gezien om zich te melden.

In het woonproject wonen 18- tot en met 27-jarige jongeren samen met statushouders. Het doel van het project is deze jongeren een goede thuisbasis te geven.

Beheerder Socius onthoudt zich van een reactie.