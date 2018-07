Vernieler ruiten restaurant HaCarmel voor de rechter

De reclassering vermoedt dat hij trauma's heeft opgelopen en last heeft van wanen

De man, die al jaren in Amsterdam woont, zat in Syrië vast in een vluchtelingenkamp dat werd aangevallen door IS en al-Nusr. Hij greep tijdens die aanval ook naar de wapens. De reclassering vermoedt dat hij trauma's heeft opgelopen en last heeft van wanen.



'Free Palestina'

Tijdens het vernielen van de ramen van het restaurant droeg hij een Palestijnse vlag bij zich. In het restaurant pakte hij de Israëlische vlag weg en riep 'Allahu akbar' en 'Free Palestina'. Politieke partijen spraken van antisemitisch geweld en bezochten HaCarmel.



De man verklaarde na zijn aanhouding bij de politie geen antisemitische motieven te hebben. Wel zei hij 'verdriet te hebben over de situatie in Palestina'.