Vermoedelijke vluchtauto aanslag De Telegraaf gevonden

De Audi werd op de Noordkwaperweg in Noord aangetroffen, kort nadat mensen rond vier uur 's nachts een knal hadden gehoord op een parkeerplaats nabij de oprit Volendam - Hengelo. Eenmaal ter plaatse trof de politie de auto brandend aan.



De witte Volkswagen Caddy waarmee een onbekende in de nacht van maandag op dinsdag het pand van de Telegraaf Mediagroep ramden brandde direct na die aanslag al uit op de Basisweg.



Cameratoezicht

In de nacht van maandag op dinsdag ramde een auto tot twee keer toe hard de gevel van het pand aan de Basisweg in Slotervaart waar onder meer de redactie van De Telegraaf zit. De bestuurder stak z'n voertuig daarna in brand en nam de benen.



Het was na de beschieting van het nabijgelegen redactiepand van Panorama de tweede aanslag op een mediabedrijf in één week tijd. Voor de Amsterdamse driehoek van burgemeester, politie en Openbaar Ministerie aanleiding camera's op te hangen bij vijf redacties in de stad, waaronder die van Het Parool.