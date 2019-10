Vermoedelijke veroorzaker ongeval A10 aangehouden

Vier voertuigen, waaronder een touringcar, kwamen terecht in een kop-staartbotsing op de ring A10 Noord. Twee personen werden naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen zat bekneld en moest door de brandweer uit de auto worden gehaald.

De politie denkt dat de aangehouden man de bestuurder was van de voorste auto, een Audi A3, en op de invoegstrook hard remde zonder noodzaak, waardoor de aanrijding ontstond. Hij werd aangehouden in Ugchelen, Gelderland. Er is een proces-verbaal tegen hem opgemaakt wegens het in gevaar brengen van het verkeer en het verlaten van de plaats van het ongeval.