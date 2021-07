‘Vermoedelijke schutter Peter R. de Vries is neef van leider ‘moordbende’ Taghi’

Delano G., de vermoedelijke schutter bij de aanslag op Peter R. de Vries, in een videoclip. Beeld Youtube

Dat melden verschillende bronnen uit de directe omgeving van Delano G. aan De Telegraaf. Opsporingsbronnen bevestigen de familiaire band tegen de krant.

De 21-jarige G. werd dinsdagavond een uur na de aanslag op Peter R. de Vries door de politie klemgereden op de A4 bij Leidschendam. G. woont in Rotterdam, maar heeft ook een adres in Tiel. De tweede verdachte, de 35-jarige Pool Kamil E. uit Maurik, bestuurde volgens de politie de vluchtauto.

De neef van G., Jaouad W., werd in 2015 opgepakt na de vondst van een groot wapenarsenaal in Nieuwegein en het voorbereiden van liquidaties. W. wordt gezien als de leider van een criminele groep die volgens justitie in opdracht liquidaties voorbereidde voor Ridouan Taghi en zijn handlangers. W. werd in de zaak 26Koper in hoger beroep veroordeeld tot 13 jaar celstraf.

Kamil E. zou de vluchtauto hebben bestuurd. Beeld -

Tiel

Dat de verdachten uit Tiel en Maurik komen wordt door ingewijden, ook in het criminele milieu, gezien als een sterke aanwijzing dat de aanslag uit de hoek komt van Ridouan Taghi. De recherche dat in dit prille stadium van het onderzoek nog niet bevestigen.

Meerdere jeugdvrienden van Taghi komen uit die contreien, ook jeugdvrienden die later opdoken in grote dossiers over geweld en wapens.

Zo begon het onderzoek 26Koper naar een inmiddels door het gerechtshof tot forse celstraffen veroordeelde moordbrigade doordat in Maurik een garagebox in beeld kwam waar goede bekenden van Taghi gestolen auto’s ‘koud zetten’ (stalden).

Nieuwegein

In Nieuwegein, waar Taghi op het vwo zat, werd vervolgens een enorm wapenarsenaal aangetroffen. Bij verdachten werden onder meer geheugenkaartjes gevonden van door een eigen crimineel observatieteam gemaakte opnamen van rivalen van de groepering – van wie enkele uiteindelijk zijn geliquideerd.

In juli vorig jaar is een man van 22 uit Tiel aangehouden die volgens het Openbaar Ministerie in opdracht van neef Anouar van Taghi een man van 28 bijna had doodgeslagen.