Vermoedelijke schutter bij moordaanslag op Peter R. de Vries is rapper Delano G.

Peter R. de Vries. Beeld ANP

Op basis van het signalement wordt G. beschouwd als de vermoedelijke schutter. Volgens bronnen was de jonge rapper al eerder het criminele pad op gegaan.

Een keiharde knal, diep in de nacht. Zwaarbewapende agenten vallen binnen in een woning in de Tielse wijk Passewaaij. Buurtbewoners schrikken: niemand weet dan nog nog dat het verband houdt met de poging tot moord op journalist Peter R. de Vries.

Het gaat om de Tielse woning van de 21-jarige man uit Rotterdam, die dinsdagavond al is opgepakt. Direct nadat misdaadjournalist Peter R. Vries dinsdagavond in het centrum van Amsterdam was neergeschoten, opende de politie een massale klopjacht op de daders.

De zilverkleurige Renault met twee Gelderse verdachten - ook een 35-jarige inwoner van Maurik zit in de wagen - werd daarbij op de A4 bij Leidschendam door een arrestatieteam klemgereden. Volgens de Amsterdamse politiechef Frank Paauw is een van hen de schutter.

Urenlang binnenstebuiten gekeerd

Gezien het signalement dat de politie direct verspreidde zou de 21-jarige van dichtbij meerdere keren op De Vries hebben geschoten. Het zou volgens bronnen gaan om een jonge rapper, die volgens vrienden in Tiel al eerder het criminele pad is opgegaan.

Bewoners van de Tielse wijk Passewaaij bevestigen dat er ‘s nachts om 03.00 uur op zijn adres ‘zwaarbewapende agenten met bivakmutsen op’ verschenen. Na de inval werd de huurwoning urenlang binnenstebuiten gekeerd. Een politiebron bevestigt de inval.

“Die van de invalploeg hadden allemaal bivakmutsen op: je herkende er geen een van. Daarna kwam er een andere ploeg bij,” aldus een ooggetuige. Daarna volgen politiemensen in ‘wel zes auto’s achter elkaar’. “Gewone, normale auto’s.’’ De agenten nemen diverse spullen uit de woning mee, vertelt een ooggetuige.

Al eerder op criminele pad

Op het adres staat een muzieklabel van een 21-jarige rapper. Vrienden van hem zeggen dat hij al eerder het criminele pad is opgegaan. Dat de inval in de Tielse woning te maken heeft met de aanslag op Peter R. de Vries, raakt een andere bewoner behoorlijk. “Ik heb het er koud van.”

Tegelijk met de inval in Tiel is er ook een inval in Maurik, in de woning van de 35-jarige Poolse verdachte. Ook daar wordt de woning doorzocht en worden spullen in beslag genomen.

De politie denkt ook de vermeende rolverdeling van de opgepakte verdachten te weten. Delano zou de man zijn die zeker vijf keer schoot op De Vries. De Pool Kamil E. zou de bestuurder van de vluchtwagen zijn geweest.

Kamil E. is vorige week ook door de politie aangehouden. De man werd toen in Maurik aangehouden voor een bedreiging.

Bij die bedreiging was mogelijk een vuurwapen gebruikt. De politie rukte na dat incident op donderdag 1 juli daarom uit met veel agenten. Op het kruispunt van de Grotebrugse Grintweg en de Peppellaan in Tiel werd een auto tegengehouden en doorzocht.

Kogelvrije vesten

De politie dacht dat in deze auto mogelijk een verdachte van de bedreiging in Maurik zou zitten. Rond 18.00 uur controleerden agenten met kogelvrije vesten een flat aan de Wilglaan in Tiel, maar hielden daar niemand aan. Een vuurwapen werd er niet aangetroffen.

Het rechercheteam dat de aanslag op De Vries onderzoekt heeft afgelopen nacht de woning van de 35-jarige in Maurik helemaal doorzocht nadat de man als verdachte in de zaak-De Vries was gearresteerd. Of er een link is met de zaak rond Peter R. de Vries is onduidelijk.

De politie wil daar niks over zeggen. Ook niet waarom de verdachte na die eerdere aanhouding alweer op vrije voeten werd gesteld.