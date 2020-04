Vermoedelijk zesde coronabesmetting onder gedetineerden in detentiecentrum Schiphol

Het Justitieel Complex Schiphol. Beeld ANP

Ook de zesde waarschijnlijk besmette gevangene is afgezonderd en wordt getest om te bezien of hij ook echt lijdt aan Covid-19. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Dat zes ziektegevallen onder de gedetineerden wakkeren de onrust aan die in het detentiecentrum al was ontstaan, toen een arts van de medische staf eind maart met corona besmet bleek.

De zieke gedetineerden zijn op een aparte afdeling in quarantaine geplaatst. Dat is nog altijd de belangrijkste maatregel die de inrichting neemt om de verspreiding van het virus tegen te gaan, laat de woordvoerder van het ministerie weten. Verdergaande maatregelen, waarop gedetineerden en hun advocaten al weken aandringen, staan nog niet op stapel.

Roep om verdergaande maatregelen

Advocaat Gerald Roethof, die meerdere besmette gedetineerden in het detentiecentrum op Schiphol bijstaat, blijft aandringen op veel verdergaande maatregelen zoals het vervroegd vrijlaten of overplaatsen van gedetineerden.

“De vraag dringt zich op wat nodig is, voordat justitie daadwerkelijk rekening gaat houden met de gezondheidsbelangen van de gedetineerden in deze inrichting,” stelt Roethof. “Inmiddels kan en mag gezegd worden dat je daar een ernstig verhoogd risico loopt om deze potentieel dodelijke ziekte te krijgen.”

Schiphol is met afstand de penitentiaire inrichting waar de meeste gevangenen zijn besmet door het coronavirus, maar de spanning loopt ook in andere gevangenissen en huizen van bewaring al weken op.

Op Schiphol worden gedetineerden die op één cel zaten met een medegevangene bij wie Covid-19 is vastgesteld, niet in quarantaine geplaatst zolang ze geen klachten hebben. En dat terwijl ze mogelijk wel het virus dragen. Ze mogen bijvoorbeeld gewoon samen koken met anderen.

‘Niet ontworpen voor 1,5 meter afstand’

Minister Sander Dekker van Rechtsbescherming schreef de Tweede Kamer dinsdag dat er op dat moment in alle Nederlandse inrichtingen in totaal acht ‘bevestigde gevallen van besmetting met corona’ waren. De helft zat toen al op Schiphol.

‘Inrichtingen zijn, zoals zoveel gebouwen in dit land, niet ontworpen om 1,5 meter afstand te kunnen houden,’ schreef Dekker in reactie op een brandbrief van anonieme medewerkers van inrichtingen. ‘Daarom wordt er per inrichting maatwerk geleverd. Dit doen we bijvoorbeeld door het verkleinen van de groepen of door het aanbrengen van vloermarkeringen.’

Sinds de start van de maatregelen is de bezetting binnen de inrichtingen volgens de minister ‘fors teruggelopen, van ruim 98 naar 85 procent’.

‘Er is daardoor meer ruimte ontstaan, bijvoorbeeld om justitiabelen op een eenpersoonscel te plaatsen. Er is op dit moment geen behoefte om aanvullende maatregelen te treffen. Het gebruik van meerpersoonscellen is in de afgelopen weken gedaald van 30 procent naar 15 procent.’