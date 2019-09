Vermoedelijk witte bestelauto gebruikt bij liquidatie advocaat

Beelden van de witte bestelauto. Beeld Politie Amsterdam

Dat concluderen rechercheurs na het bestuderen van videobeelden en uit afgelegde verklaringen van getuigen.Op de videobeelden is te zien dat direct na het neerschieten van Wiersum een witte bestelauto, waarschijnlijk een Fiat Doblo, wegrijdt vanuit de omgeving van de plaats van de liquidatie.

In Buitenveldert is de bestelwagen op beelden te zien. De recherche denkt dat er op dat moment twee personen in zitten.