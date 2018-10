Vermoedelijk geen verband tussen drie handgranaten

Het lijken opnieuw voorbeelden van de bedreigingsmethode die in de stad verontrustend vaak wordt toegepast: explosieven achterlaten bij bedrijven van rivalen of panden beschieten. Vooralsnog onderzoeken drie aparte rechercheteams de zaken.



Er zijn geen aanwijzingen dat de acties onderdeel zijn van één groot conflict: waarschijnlijker is het dat verschillende conflicten op deze manier worden beslecht. Het gebruik van de handgranaat als pressiemiddel is in het criminele milieu in de mode geraakt.



Hotel Parkview

In de nacht van woensdag op donderdag kreeg de politie rond vier uur eerst een melding dat er schoten en wegrijdende auto's waren gehoord op het Bijlmerplein. Ter plaatse vonden agenten een handgranaat in het voetgangersgebied, voor een recent geopend Surinaams eethuis.



Onduidelijk is of die zaak het doelwit was.



De eigenaar, telefonisch: "Het ding lag zo'n vijf meter voor de deur. Ik kom net aan in de zaak, ik ga maar eens met de buren praten. Misschien dat zij meer weten. Met de politie heb ik in elk geval nog niet gesproken. Schade heb ik niet, alles is nog heel."



Het is de derde handgranaat die binnen 24 uur in de stad is gevonden.