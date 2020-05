Vermoede leider Marciano M. van ‘moordbende’ Caloh Wagoh aangehouden

De zwaarbeveiligde rechtszaal in Justitieel Complex Schiphol, waar de rechtbank woensdag weer een zitting hield in megazaak Eris. Beeld ANP

De recherche beschouwt Delftenaar Marciano M. als één van de belangrijkste leiders van de bende. Een nieuwe getuige onder codenummer 5043, voor wie justitie de status van ‘anonieme bedreigde getuige’ vraagt, stelt dat hij betrokken was bij de liquidatie van de Belgische zakenman Stefaan Bogaerts (55) op 21 september in 2017 in Spijkenisse.

Eerdere aanhoudingen

Onlangs waren al de 49-jarige Radesh ‘Jack’ S. en Errol van M. (33) opnieuw aangehouden voor betrokkenheid bij die moord, nadat ze in 2018 al waren opgepakt maar snel weer waren vrijgelaten bij gebrek aan bewijs.

Marciano M. is een ex-zwager van kroongetuige Tony de G., die vele uitvoerige verklaringen heeft afgelegd tegen leden van Caloh Wagoh, waarvan hij een prominent lid was. Ook criminelen die rond de motorclub hingen kwamen in de verklaringen aan bod. De G. heeft ook uitgebreid over de liquidatie van Bogaerts gesproken.

Opgewacht

In november 2019 kreeg het Team Criminele Inlichtingen (TCI) van de recherche al nieuwe informatie binnen over de moord. ‘Snow, Jack en Marciano’ zouden ‘de daders’ zijn. ‘Snow of Jack’ zou hebben geschoten, Marciano zou ze hebben gechauffeerd.

Getuige 5043 stelt dat Jack S. en Errol van M. en Marciano M. slachtoffer Bogaerts hebben opgewacht bij een café in Spijkenisse waar veel leden van Caloh Wagoh kwamen. De eerste twee zouden de zakenman hebben doodgeschoten. Marciano M. zou de schutters hebben gereden en toezicht hebben gehouden.

Vluchtauto en moordwapen

Na de liquidatie werd de vluchtauto brandend aangetroffen in Barendrecht. Daarin lag een automatisch wapen waarvan het Nederlands Forensisch Instituut inmiddels heeft vastgesteld dat het voor de liquidatie is gebruikt. Op delen van brandende kleding die bij de auto lag, is dna van Jack S. en Errol van M. aangetroffen.

De liquidatie van Bogaerts is onderdeel van de grote strafzaak onder codenaam Eris waarin nu 18 verdachten vastzitten. Het moorddossier is woensdag het belangrijkste thema in het overzicht dat de officieren van justitie op weer een inleidende zitting gaven over de stand van zaken. Vermoed opdrachtgever Ridouan Taghi is vooralsnog niet gedaagd in de zaak Eris, omdat hij al voor vele moorden en liquidatieplannen terecht staat in de verwante megazaak Marengo.

Vertraging door corona

Door het coronavirus loopt ook de megazaak Eris vertraging op, al stelt justitie dat nog onduidelijk is hoeveel hinder het proces precies zal ondervinden. Het Openbaar Ministerie hoopt dat in oktober een ‘regiezitting’ kan worden gehouden waarop de advocaten kunnen aangeven welk nader onderzoek ze nog willen. Medio juni zou het dossier goeddeels klaar moeten zijn.

Verzoeken om vrijlating

Advocaten van meerdere verdachten vroegen de rechtbank woensdag opnieuw hun cliënten vrij te laten bij gebrek aan bewijs voor hun rollen. De rechtbank zal op 15 mei beslissen over die verzoeken, als een tweede groep verdachten weer op een inleidende zitting terecht zal staan.