Vermiste zwemmer IJburg in ‘slechte conditie’ naar ziekenhuis

Strand bij IJburg. Beeld Olaf Heyblom

Een vriend was het slachtoffer al een tijd kwijt. Daarop schakelde hij de hulpdiensten in. Met man en macht werd er gezocht. Een menselijke ketting van omstanders en hulpdiensten kamde het water af. Ook agenten op een politieboot werden ingezet. Zij vonden de volwassen man na een kwartier zoeken in het water en trokken hem aan boord. Ademen deed de man op dat moment niet meer.

Politieagenten startten op het strand direct met reanimeren. Momenteel is hij in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

‘Vader’

Volgens een getuige was een vaak geziene badgast druk op zoek naar zijn vriend. “Hij was zijn vriend al een halfuur kwijt. Toen hebben we snel de politie gebeld. Het slachtoffer verkeerde in slechte toestand. Hij was blauw aangelopen.”

Volgens een andere getuige zou het gaan om een 40-jarige vader. Dat kan de politie niet bevestigen.

Op het strand werd omgeroepen dat bezoekers het strand moeten verlaten.

Bij IJburg op het strand werd donderdagochtend ook al een lichaam uit het water gehaald.