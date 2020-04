Vermiste Matthew McCombe dood aangetroffen in Duivendrecht

De 21-jarige Matthew McCombe in de lift van zijn hotel. Beeld Politie Amsterdam

De politie bevestigt de vondst van het lichaam van de vermiste Schot. Hij werd aangetroffen in het water, het is nog onduidelijk of er sprake is van een misdrijf.

Matthew McCombe, afkomstig uit Glasgow, werd sinds 14 maart vermist. Hij verliet ’s ochtend om 06.15 uur zijn hotel aan de Europaboulevard in Buitenveldert. Een halfuur later was hij te zien op camerabeelden op de Amsteldijk. Daarna ontbrak ieder spoor van de man.

De moeder van McCombe riep via Facebook op tot een zoekactie. ‘We zijn radeloos,’ schreef ze. ‘De politie heeft veel voor ons gedaan, maar vanwege corona zijn ze onderbezet.’

De politie gaf eerder aan niet uit te gaan van een misdrijf. Wel was het volgens een woordvoerder ‘een optie’ dat McCombe in het water was gevallen.